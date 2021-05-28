Tesla'nın Model Y ve Model 3 serilerine gönderdiği son yazılım güncellemeleri, dikiz aynasının üzerine yerleştirilen kabin kamerasını aktifleştirdi. Şirket, bu hamleyle otonom sürüş sistemlerini kullanırken sürücü dikkatinin daimi olmasını sağlayacak.

Tasarladığı otonom sürüş sistemleri ile sektörün seyrini değiştiren Tesla, bu otonom sürüş sistemleriyle zaman zaman tartışmaların odak noktası haline gelmişti. Zira başta Tesla olmak üzere pek çok kişi bu sisteme pek güvenmiyor ve sistemin aktif durumdayken bile araç sürücüsünün dikkatli olması gerektiğini savunuyordu. Ancak sosyal medya platformlarında da görebileceğiniz üzere bu uyarı, pek çok kişi tarafından umursanmıyor.

Yaşanan son gelişmelere bakıldığında ise yaşanan kazalar ile Tesla ve Elon Musk'ın eleştirilmeye başlanması, şirketi harekete geçirmiş gibi görünüyor. Model Y ve Model 3 model Tesla satın alan kullanıcılar, dikiz aynasının hemen üzerine yerleştirilmiş olan kameranın çalışmaya başladığından bahsetmeye başladılar. Bu kamera, aracın iç kısmını izleyerek otonom sürüş sistemi aktif edildiğinde şoförün ne yaptığının takip edilmesini sağlıyor.

Elon Musk, bu fikre geçmişte karşıydı

Tesla, bugüne dek sattığı araçlarda şoförün dikkatini sağlamak için direksiyon simidindeki sensörlerden faydalanıyordu. Yani sürücünün ne yaptığına dair tek gösterge, direksiyon simidinin tutulup tutulmuyor olmasıydı. Hatta bu durum, pek çok otorite tarafından eleştirilmişti. Elon Musk ise özellikle de sürücünün hareketlerinin görüntülü olarak izlenmesini sağlayan bir sisteme karşı çıkmıştı. Ancak sürücülerin rahatlığı, Elon Musk'ın fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

Yeni bir Tesla araç satın alan kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Tesla araçlar için gönderilen son yazılım güncellemesi, şu an için Model 3 ve Model Y için aktif durumda. Model X ve Model S ise yalnızca üretim yılı 2021 olan araçlar için bu özelliği destekleyebilecek. Tesla, kameranın nasıl çalıştığına dair bir açıklama yapmasa da verilerin yalnızca araç içinde kalacağını, buradaki amacın sürücünün kişisel yaşamını takip etmek değil sürüş güvenliğini sağlamak olduğunu söylüyor.