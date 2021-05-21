Süper aracı Roadster'i ABD'deki Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergilemeye başlayan Tesla, araçla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu otomobilin özel bir SpaceX paketi ile satın alınabileceği ifade edildi. Paket, aracın yalnızca 1,1 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmasını sağlayacak.

Otomobil sektörünün devleşen isimlerinden Tesla, bir süredir "Roadster" olarak isimlendirdiği yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor. Şirketin "süper araç" kategorisine girecek aracı, sahip olduğu güçlü elektrik motoru ile özellikle de hız tutkunu tüketicilere odaklanıyor. Bu aracı Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergilemeye başlayan Tesla tarafından gelen açıklamalarsa Roadster'in benzersiz bir araç olacağını gözler önüne seriyor.

Tesla, sergilemeye başladığı aracıyla ilgili oluşturduğu bir bilgilendirme panosunda, Roadster'in özel bir SpaceX paketine sahip olacağından bahsediyor. Yapılan açıklamalarda, bu özel paketin araca görülmemiş bir ivme kazandıracağı, Roadster'in yalnızca 1,1 saniyede 100 km/sa ulaşabileceği ifade ediliyor. Peki Tesla, bir süper otomobili nasıl bu denli hızlı yapabilecek?

Tesla Roadster, SpaceX roketlerinin itiş sistemlerine sahip olacak

Tesla'nın henüz piyasaya sürülmemiş aracı, SpaceX paketi ile satın alındığında standart modelden farklı bir konfigürasyona sahip olacak. Bu bağlamda aracın arka kısmındaki koltukları kaldıracak olan Tesla mühendisleri, bu bölgeye SpaceX'in roketlerinde kullanılan itiş sistemini ekleyecekler. Şirket, bunu sağlayabilmek için kompozit yapıda ve çok yüksek basınçta hava barındıran bir sistem ekleyecek. Bu sistem, aracın etrafına eklenecek olan 10 küçük roket içerecek. Bu roketler aracın hızlanmasını, yavaşlamasını ve viraj alırken daha iyi yol tutuşu sunmasını sağlamış olacak. Elbette aracın yalnızca 1,1 saniyede 100 km/sa hıza ulaşması da bu sistemle mümkün olacak.

Aslına bakacak olursak Tesla Roadster'de böyle bir özellik olacağı zaten biliniyordu. Zira Elon Musk, bu araçla ilgili yaptığı bir açıklama sırasında SpaceX ve roket vurgusu yapmıştı. Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergilenen Roadster ile ilgili yapılan açıklama, Musk'ın yaptığı açıklamaları detaylandırmış oldu.

Bu arada, Tesla Roadster, SpaceX paketi olmadan da çok hızlı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Tesla'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre aracın standart paket versiyonu, yalnızca 1,9 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabilecek. Yaklaşık 1.000 kilometre menzil sunacak araç, saatte 400 kilometre hız değerini aşabilecek düzeyde tasarlanıyor.