Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Berlin ve Şanghay'daki fabrikalarında iki farklı elektrikli otomobil üreteceklerini doğruladı. Musk, ayrıca buralarda tasarım merkezleri açılacağını da dile getirdi.

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Tesla, iki yeni elektrikli otomobil modeli daha üretecek. Elon Musk, Berlin'deki Berlin ve Şanghay'daki Gigafactory'de iki yeni ve farklı elektrikli otomobilin üretiminin planlandığını açıkladı. Şirket, ayrıca daha ucuz elektrikli arabalar üretmeyi de planlıyor.

Otomobil üreticisinin kısa ve orta vadedeki ürün yol haritası tabiri caizse biraz sisli. Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde Cybertruck, Tesla Semi ve Roadster modellerini pazara sunmayı planlıyor. Buradan sonrası ise biraz bulanık.

Tesla, 25 bin dolarlık arabalar üretecek

Tesla, Almanya ve Çin'de yeni araçlarını tasarlayacağı ve üreteceğinden bahsetmişti. Şirket CEO'su Elon Musk, şirketin bu pazarlarda üretilecek araçları tasarlayacak ekipler kurmayı planladığını açıkladı.

Otomobil üreticisi, yeni batarya hücreleri sayesinde 25 bin dolara elektrikli otomobiller üreteceğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Elon Musk, bugün attığı Tweetlerde 25 bin dolarlık elektrikli otomobilin Tesla Model 3'ün ucuz versiyonu olmayacağını ve şirketin iki yeni araç üretmeyi planladığını açıkladı.

Tabii şirketin planları sadece bununla da bitmiyor. Şirket, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tasarım merkezi kurmayı planlıyor. Elon Musk, ayrıca Tesla'nın Almanya'da ufak, elektrikli bir hatchback tasarladığını da açıklamıştı.

Şirket CEO'su, Almanya'da ve Çin'de tasarlanacak araçların ne zaman görücüye çıkacağıyla ilgili net bir tarih vermedi. Ancak geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda 25 bin dolarlık modelin Tesla'nın yeni bataryaları sayesinde önümüzdeki üç sene içerisinde çıkış yapabileceğinden bahsetti.

Electrek'te yer alan habere göre Tesla'nın Almanya ve Çin'de tasarım merkezleri inşa etmesinin arkasında, bu bölgelerde kullanılabilecek araçların tasarlanmasının planlanması olabilir. Örneğin Cybertruck gibi bir araç, Kuzey Amerika'daki düzenlemeleri geçebilirken Avrupa ve diğer pazarlar için yeni bir tasarıma ihtiyaç duyacak.