Lynk & Co da elektrikli otomobil pazarında girmeye hazırlanıyor. Firmanın elektrikli otomobili Zero Concept’e ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Çinli otomotiv firması Geely, kendi ismiyle ülkemizde çok tanınmıyor olsa da şemsiyesinin altında pek çok farklı markayı barındırıyor. Bu markalar arasında Volvo, Polestar ve Lotus gibi görece daha iyi tanınmış firmalar da yer alıyor.

Daha önce Volvo çatısı altında XC40 Recharge adlı ilk elektrikli otomobil modelini tanıtan Geely, bu sektörün önde gelen isimleri arasında girmeyi planlıyor. Bu amaçla geliştirilen ikinci otomobil ise firmanın bir diğer yan iştiraki olan lüks otomobil üreticisi Lynk & Co’dan geldi. Firmanın elektrikli modelinin adı ise şimdilik Zero Concept.

Yenilikçi tasarımlı elektrikli

Zero Concept, firmanın son dönemde çıkardığı beş modelle benzer bir yenilikçi tasarıma sahip. Zaten Lynk & Co, ilk defa Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan araca dair görselleri, firmanın gelecekteki tasarım dilini gösterebilmek amacıyla paylaştı.

Coupe tarzı bir tavan yapısına sahip olsa da bir elektrikli crossover olarak tasarlanan ikinci konseptte ise çerçevesiz kapılar, ince LED farlar, spor görünümlü tavan rüzgarlıkları gibi detaylar dikkatleri üzerlerinde topluyor. Gelecekteki modellerde kullanılabilecek bir konsept tasarım görüyoruz.

Otomobilin teknik detaylarına baktığımızda ise Zero Concept kaputunun altında Sustainable Experience Architecture adı verilen saf elektrik platformun kullanıldığını görüyoruz. Bu elektrikli otomobil platformu Volvo da dahil olmak üzere gelecekteki elektrikli otomobillerin altyapısını oluşturacak.

“Amacımız sürdürülebilirlik”

Lynk & Co’da tasarımın başındaki isim olan Stefan Rosen, yaptığı açıklamada “Elektrik mimarimiz bize güzelce ölçülendirilmiş esnek, zarif ve tamamen dinamik otomobiller geliştirebilme şansı sunuyor. Sürdürülebilirlik bizim tasarım stratejimizin anahtarı; özenle seçilmiş malzemeler ve yeni teknolojilerle bir geleceğe inanıyoruz” dedi.

Zero Concept 2021 yılında üretime girecek ve OTA güncellemelere, yapay zekaya ve tamamen sesli etkileşim özelliğine sahip olacak. Hakkında çok fazla detay açıklanmayan aracın 700 kilometreden fazla bir menzili olacağı ve 0’dan 100’e 4 saniyeden kısa sürede çıkacağı belirtildi. Firmanın 01 elektrikli SUV aracı bu yıl Avrupa’da satışa çıkacak.