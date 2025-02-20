Tesla Cybertruck, çarpışma testine sokuldu. Testler sonucunda ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresinden 5 yıldız almayı başardı.

Tesla’nın sıra dışı tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck, 2023 yılında resmen Kuzey Amerika’da yollara çıkmıştı. Hâlihazırda tasarımı insanları ikiye bölen Cybertruck’ın güvenliği de oldukça tartışmalı bir konuydu. Bu konuda kullanıcıların bir fikir edinmesini sağlayan bir gelişme yaşandı.

Cybertruck, çarpışma ve güvenlik testlerine sokuldu. Bu testler sonucunda da ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından 5 yıldız almayı başardı.

Cybertruck, böyle güvenlik testine sokuldu

Cybertruck’ın resmî hesabı üzerinden yapılan paylaşımdan çarpışma testlerinin görüntülerine ulaşabilirsiniz. Testler, geçtiğimiz aralık ayında bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilmiş ve NHTSA tarafından takip edilmiş.

Ön çarpışma testinde Cybertruck, sürücü için 5 yıldız almayı, yolcu için ise 4 yıldız almayı başarmış. Bu da ön taraftan yaşanan çarpışmalar için gayet güvenli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak en çok dikkat çeken test yandan çarpışma. Öyle ki yan taraftan yaşanan çarpışmaların hepsinde hem aracın ön tarafındaki hem de arka tarafındaki yolcular için 5 yıldız almış.

Tabii ki her testte 5 yıldız almayı başaramadı. Öyle ki devrilme testlerinde aşağıda kaldı. Tek bir aracın karıştığı, kontrolün kaybedildiği senaryolarda %12,40’lık oranda devrilme şansına sahip olması 4 yıldız almasına neden oldu.

Kısacası veriler, Tesla Cybertruck’ın çarpışmalarda araç içindeki yolcular için güvenli olduğunu gösteriyor. Ancak testlerde yayalar için güvenlik testi yapılmadı. Aracın yoldaki bir insana çarpma ihtimali oluştuğunda nasıl bir performans göstereceği merak konusu.