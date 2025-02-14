Yapılan bir araştırma, Tesla sürücülerinin diğer marka araba kullanan sürücülerden daha fazla olaya karıştıklarını gözler önüne serdi. İşte o çarpıcı araştırmanın sonuçları...

ABD'de hizmet veren bir kredi kuruluşu olan LendingTree, sürücülerle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, Tesla sürücülerinin diğer marka araba kullanan sürücülerden daha fazla olaya karıştıkları tespit edildi.

Yapılan araştırmalara göre her 1000 Tesla sürücüsünden 37 tanesi, geçtiğimiz yıl boyunca en az bir olaya karıştı. Bu olayların yüzde 72'si ise irili ufaklı trafik kazalarından oluşuyordu. LendingTree'nin araştırması, Tesla sürücülerinin neden bu kadar fazla olaya karıştığını ortaya çıkarmıyor ancak tahminler, Tesla otomobillerin yüksek ivmesi. Aracı zaptetmekte zorlanan sürücüler, ister istemez kaza yapıyorlardı.

Araştırmaya göre en çok olaya karışan sürücülerin kullandıkları arabalar şöyle

Tesla RAM Subaru Audi Mazda Volkswagen BMW Honda Infiniti Toyota

LendingTree'nin sigorta raporları üzerinden gerçekleştirdiği araştırma, en az olaya karışan sürücülerin kullandığı otomobilleri de gözler önüne serdi. Açık konuşmak gerekirse bu taraftaki araştırma sonuçları daha çarpıcıydı.

İşte 2024 yılında en az olaya karışan sürücülerin kullandıkları arabalar:

Mercury Pontiac Cadillac Chrysler Lincoln Buick Dodge GMC Mitsubishi Ford - Chevrolet

Yukarıdaki sıralamada da görebileceğiniz üzere en az olaya karışan sürücüler, genelde Mercury kullanıyorlardı. Mercury, oldukça köklü bir marka ve 2010 yılından beri de araç üretimi yapmıyor.