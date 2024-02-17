Kurşun geçirmez, arazi tanımaz Cybertruck modeli üzerinde hem kir bekletmemek hem de öyle kafamıza göre temizlememek gerekiyor.

Elektrikli araçlar gündemimizde yer bulmaya başladığı zaman ilk endişe, şarj süreleriydi. Normal şartlarda aşağı yukarı 5 dakika süren benzin alımı bu araçlarda saatlere karşılık geliyor, elektrikli araç sevenler de bu sırada yapılabileceklerden bahsederek durumu savunuyordu. Şimdiyse iş, arabanızı kapıda bırakmaya kadar geldi.

Normal şartlarda kapalı garajımız yoksa eve geliriz, yakın bir yere aracımızı park ederiz ve evimize geçeriz. Fakat Tesla’nın Porsche ezen, arazi ayırt etmeden her yerde çekişi olan ve heybetli duruşuyla “Ben buradayım!” diye bağıran Cybertruck modeli, dışarıda bırakıldığı zaman paslanmasıyla gündemde.

Cybertruck’ın üstünde paslanmaz çelik malzeme var.

Doğal olarak da paslanmaması gerekiyor. Fakat Cybertruck’ın cilasız gönderildiği biliniyor. Eğer aracınıza bir kaplama istiyorsanız, 5.000 dolar değerindeki üretan temelli olanı sipariş aşamasında ekleyebiliyorsunuz. Hâl böyle olunca da işlenmemiş paslanmaz çelik malzemeye aracın dışında yer vermek de tartışma konusu oluyor.

Söz konusu malzeme oldukça ağır, pahalı, sert ve üzerinde işlem yapması oldukça zor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Paslanmaz çelik derken Tesla bizi mi kandırıyor? Hayır elbette. Cybertruck’ta gerçekten de paslanmaz çelik var. Fakat paslanmaz çelik, hiç paslanmaz çelik demek değil. Bu çeliğin kendi içinde sınıf ayrımı var. Her ne kadar şirket, tescilli bir çelik kullansa da bunlar da paslanabiliyor.

Bu paslanmalar da kullanıcıların söylediğine göre küçük, koyu kahverengi lekeler hâlinde kendilerini gösteriyorlar. Tesla ise kılavuzunda, buna sebep olabilecek yağ, ölü böcek, kuş dışkıları gibi maddeleri derhal temizlemenizi, yoksa dış kısmın zarar görebileceğini söylüyor. Yani kendileri de durumun farkında.

“Ben aracı alayım, her gün temizlerim” diye düşünüyorsanız orada da bi’ duracaksınız.

Zira Tesla, aracı direkt güneş ışığı altında, sıcak suyla ve belli maddeler içeren temizleyicilerle temizlememeniz konusunda da uyarıyor. Bazı kullanıcılar ise genel temizlik malzemeleri ile bu pasın çıkarılabildiğini söylüyor. Ek olarak şirketten onarım için dönüş aldığını belirten bir kullanıcı da var. Sizin düşünceleriniz neler?