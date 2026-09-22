Tesla Mahkeme Karşısında: Dev Fabrikadaki Irkçılık İddiaları Yargıya Taşındı!

Tesla, Fremont fabrikasındaki sistemik ırkçılık ve ayrımcılık iddiaları nedeniyle Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı ile mahkemede karşı karşıya geliyor.

Tesla'nın Kaliforniya'daki ana üretim tesisinde yıllardır süregelen ırk ayrımcılığı ve taciz iddiaları yargıya taşınıyor.

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Şirketin yönetim kademesinin ve kurucusu Elon Musk'ın toplumsal eşitlik konusundaki tartışmalı tutumlarının sık sık gündeme geldiği bir dönemde başlayan bu süreç, ABD sanayi tarihinin en büyük ayrımcılık davalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

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Yıllardır süren iddialar ve dava süreci

Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı ile Tesla yetkilileri, Oakland'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde karşı karşıya geliyor. Yargıç Peter Borkon başkanlığında jürisiz olarak görülecek ve 30 Ekim'e kadar sürmesi beklenen dava, kökleri 2022 yılına dayanan kapsamlı bir soruşturmanın sonucunu temsil ediyor.

Dava dilekçesinde yer alan ağır suçlamalar arasında şunlar öne çıkıyor:

Tesis içerisinde ırkçı söylemlerin ve grafitilerin yaygın bir şekilde kullanılması.

Şikâyetlerin üst kademelerce görmezden gelinmesi ve ırkçı davranışlara göz yumulması.

Siyahi çalışanların daha düşük ücretlerle çalıştırılması, terfilerde sistematik olarak geride bırakılması ve tesisin en zorlu bölümlerinde görevlendirilerek fiili bir ayrımcılığa maruz bırakılması.

Bu yargılama, Tesla'nın karşı karşıya olduğu tek hukuki mücadele değil. Şirket aynı zamanda ABD Eşit İşe Alım Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından açılan benzer bir davanın yanı sıra, bireysel çalışanlar tarafından açılmış onlarca farklı tazminat davasıyla da boğuşuyor. Binlerce çalışanı etkileyen bu süreç, ABD'deki kurumsal ayrımcılık vakaları arasında son yılların en dikkat çekici davalarından biri kesinlikle.