Tesla'nın Eylül 2026 güncel fiyatları ve sunulan kampanyaları elektrikli otomobil satın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte Eylül ayına özel Tesla modellerinde sunulan güncel indirimler ve finansman seçenekleri...

Tesla, Türkiye'de elektrikli otomobil satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Model 3 ve Model Y'nin Eylül 2026 güncel fiyatları ve Tesla'nın sunduğu satın alma seçenekleri yeni araç sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

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Yeni bir Tesla satın almayı düşünenler için araçların güncel fiyatlarının yanı sıra indirim, finansman ve takas seçeneklerinin bulunup bulunmadığı da merak ediliyor. Peki Tesla'nın Eylül 2026 güncel sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Tesla Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve satın alma fırsatları...

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Tesla fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Model Y 2.474.985 TL

Tesla Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Eylül 2026 itibarıyla duyurulmuş aktif bir indirim, takas desteği veya model bazlı özel bir kredi kampanyası bulunmuyor. Marka, araçlarını doğrudan satış modeliyle sabit fiyat politikası çerçevesinde sunarken, güncel fiyatlar ve olası yeni avantajlar Tesla tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor.