Tesla Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Tesla'nın 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları ve kampanyaları elektrikli otomobil satın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Tesla modellerine özel fiyatlar, güncel avantajlar ve finansman seçenekleri.

Tesla, yenilikçi teknolojileri, yüksek verimliliği ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle elektrikli otomobil pazarının en önemli markaları arasında yer alıyor. Özellikle Model Y ile Türkiye pazarında büyük ilgi gören marka, sunduğu farklı versiyonlar ve güncel fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

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2026 yılında Tesla tarafından açıklanan güncel fiyat listeleri ve dönemsel avantajlar, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Tesla sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları ve Tesla modellerine ilişkin öne çıkan fırsatları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Tesla tüm modeller fiyat listesi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Arkadan Çekiş 2.474.985 TL - Elektrikli Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.534.000 TL - Elektrikli Premium Long Range Dört Çeker 4.200.000 TL - Elektrikli Performance Dört Çeker 4.546.500 TL -

Tesla Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Haziran 2026 itibarıyla duyurulmuş aktif bir indirim, kredi kampanyası veya takas desteği bulunmuyor. Marka, araçlarını doğrudan satış modeliyle sabit fiyat politikası çerçevesinde sunarken, güncel fiyatlar ve olası yeni avantajlar Tesla tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor.