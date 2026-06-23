Tesla Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Tesla, yenilikçi teknolojileri, yüksek verimliliği ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle elektrikli otomobil pazarının en önemli markaları arasında yer alıyor. Özellikle Model Y ile Türkiye pazarında büyük ilgi gören marka, sunduğu farklı versiyonlar ve güncel fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.
2026 yılında Tesla tarafından açıklanan güncel fiyat listeleri ve dönemsel avantajlar, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Tesla sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları ve Tesla modellerine ilişkin öne çıkan fırsatları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Tesla tüm modeller fiyat listesi
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Arkadan Çekiş
|2.474.985 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Arkadan Çekiş
|3.534.000 TL
|-
|Elektrikli
|Premium Long Range Dört Çeker
|4.200.000 TL
|-
|Elektrikli
|Performance Dört Çeker
|4.546.500 TL
|-
Tesla Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları
Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Haziran 2026 itibarıyla duyurulmuş aktif bir indirim, kredi kampanyası veya takas desteği bulunmuyor. Marka, araçlarını doğrudan satış modeliyle sabit fiyat politikası çerçevesinde sunarken, güncel fiyatlar ve olası yeni avantajlar Tesla tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor.