Tesla, yıllardır beklenen uygun fiyatlı aracu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Otomobilin çıkışının bir kez daha ertelendiği duyurulurken tasarımı hakkında bilgiler geldi.

Dünyanın en önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla’nın, yıllardır 25 bin dolar civarında fiyata sahip uygun fiyatlı bir model çıkarması bekleniyordu. Birçok söylenti, bu arabanın 2025’te geleceği yönündeydi. Ancak 2025’in yarısından fazlası geçti, Tesla’dan herhangi bir hamle gelmedi. Bazı iddialar, 3’üncü çeyrekte üretimin başlayabileceğini söylüyordu.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Tesla’nın 2. çeyreğe dair yapılan mali toplantısında uygun fiyatlı modelden de bahsedildi. Şirket, yeni bir ürünün üretimini ertelediğini söylerken Elon Musk, uygun fiyatlı aracın bazı detaylarını paylaştı.

2025 sonuna ertelendi

Tesla ekibinin toplantıda yaptığı açıklamalara göre şirket, ABD’deki teşviklerin yılın üçüncü çeyreğinin sonunda sona ermesi nedeniyle tüm odağını daha fazla Model Y üretmeye çevirdi. Bu yüzden de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3’üncü çeyrekte herhangi bir yeni ürün üretme planı olmadığı belirtildi.

Yani anlayacağınız uygun fiyatlı yeni Tesla modeli, üçüncü çeyrekte de gelmeyecek. Şirketin CFO’su Vaibhav Taneja da bunu doğruladı. Taneja, açıklamasında aslında yeni modelin üretiminin başladığını ancak tanıtımın ve seri üretimin yılın 4’üncü çeyreğinde yapılmasının planlandığını aktardı.

Daha küçük bir Model Y olacak

Tesla CEO’su Elon Musk’a uygun fiyatlı aracın detayları da soruldu. Musk, yaptığı açıklamada otomobilin yepyeni bir modelden ziyade söylentileri bir nevi doğrulayarak şirketin en çok satan aracı Model Y’nin daha küçük, sadeleştirilmiş bir versiyonu olacağının sinyallerini verdi. Yıl sonuna doğru nasıl bir otomobil olduğunu göreceğiz.