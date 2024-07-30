Tesla, Kaput Sorunu Yüzünden 1,8 Milyon Aracı Geri Çağırdı

Tesla, daha önce de sorun yaşadığı kaputlar nedeniyle iki milyona yakın aracı geri çağırdı.

Elektrikli otomobillerin günümüzde yeniden popüler hâle gelmesinde öncü firmalar arasında yer alan Tesla, son yıllarda yaşadığı sorunlardan dolayı sık sık araçlarını geri çağırmak durumunda kalabiliyor. Otomotiv devi şimdi de ABD'de tarihindeki en büyük ikinci geri çağırmasına imza attı. Kaputla ilgili sorunlardan dolayı 1,8 milyon araç geri çağrıldı.

Sorunun nedeni olarak ise kaputla ilgili bir yazılım hatası gösterildi. Aracın kaputu tam olarak kapatılmadığında veya kilitlenmediğinde yazılım bu durumu anlayamıyor. ABD Ulusal Otoban Güvenlik İdaresi (NHTSA), bu durumun kaputun açılmasına ve sürücünün görüşünü engelleyerek kaza riskini arttırdığına" dikkat çekti.

Güncelleme ile düzeltilecek

Geri çağırma kararı, 2021-2024 yılları arasında üretilmiş olan Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 arası üretilmiş olan Model Y araçları kapsıyor. Olası bir yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek araçların sayısı ise tam 1 milyon 849 bin 648 olarak açıklandı.

Öte yandan bu geri çağırmadan etkilenen araçlar, yapılacak olan yazılım güncellemesi ile sorundan kurtulabilecekler. Böylece araçların düzeltilmesi için uzun süre beklemeleri ya da aracın tekrardan parça değişimi gibi durumlarla karşı karşıya kalması gerekmeyecek.

Tesla, yakın zamanda da Cybertruck'ları cam sileceğinde yaşanan sorun nedeniyle geri çağırmıştı. Otomotiv devi geçtiğimiz yılın Aralık ayında da o güne kadar yollara çıkmış tüm Tesla araçları geri çağırmıştı. Buı geri çağırma firmanın tarihindeki 23. geri çağırma oldu.