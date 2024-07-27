Bir teknoloji şirketi, Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'ı bilgisayar kasası hâline getirdi. Piyasaya sürülecek kasanın fiyatının ne olacağı şimdilik belli değil.

Xyber isimli bir teknoloji şirketi, son dönemlerde gördüğümüz en ilginç işlerden bir tanesine imza attı. Bu bağlamda; elektrikli otomobil devi Tesla'nın Cybertruck isimli pick-up modeli, bir bilgisayar kasası hâline getirildi. Oldukça ilginç proje, en çok da estetiği ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Bilgisayar kasalarını bilirsiniz. Genelde büyük kutulardır. İşte Xyber, bu algıyı tamamen yıkacak bir çalışma yaptı. Tesla Cybertruck'ın küçük bir versiyonunu tasarlayan ekip, bilgisayarın tüm parçalarını Cybertruck'ın içine yerleştirdi.

Tesla Cybertruck şeklindeki bilgisayar kasası böyle görünüyor

Hong Kong merkezli firma, bu ilginç tasarımlı kasanın içini de oldukça ilgi çekici hâle getirdi. AMD Ryzen 7 8845HS işlemciden güç alan bilgisayar, 32GB DDR5 RAM ve 1TB M.2 SSD ile deskleniyor. Harici bir GPU'su bulunmayan bilgisayar, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi yeni nesil teknolojilerle de destekleniyor. Geliştiriciler, arka tamponun içine ise USB 3.1 Type-A, HDMI 2.1 ve USB 3.1 Type-C gibi portlar yerleştirdiler.

Xyber, builginç ürününün fiyatına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak kitlesel fonlama platformu Indiegogo üzerinden satışa sunulacak ürün için şimdiden yüzde 10'luk indirim kampanyası başlatıldı. Ürünü satın almak isteyen Tesla Cybertruck hayranları, ön sipariş için kayıt yaptırarak indirim hakkı elde edebiliyorlar.

Tesla Cybertruck şeklindeki kasa için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: