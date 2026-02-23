Tesla'ya Milyonlarca Dolarlık Ceza: İşte Nedeni!

Tesla, 2019 yılında yaşanan bir trafik kazasında otonom sürüş sistemi nedeniyle kusurlu bulundu. Mahkeme, şirketin 243 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, ABD'de yargılandığı bir davada milyonlarca dolarlık cezaya çarptırıldı. Mahkemeye göre Tesla otomobillerdeki otonom sürüş sistemi, 2019 yılında meydana gelen ölümlü bir trafik kazasında kısmen de sorumluydu.

Yaşanan kazada George McGee isimli bir adam Model S'i otonom sürüş sistemi ile kullanırken düşen telefonunu almak için aracın kontrolünü bıraktı. Otomobil, yol kenarında duran bir SUV'a arkadan çarptı ve Naibel Benavides Leon isimli bir kişi, bu kazada hayatını kaybetti.

243 milyon dolarlık ceza!

ABD'deki mahkeme, yaşanan bu olayı Ağustos 2025'te karara bağladı ve 243 milyon dolar para cezasına hükmetti. Şimdiyse alt mahkeme kararının onaylandığı açıklandı. Tesla'nın olayı temyize götürme hakkı bulunuyor. Ancak şirket, bu cezayı ödemeyi de kabul edebilir.

Ne Tesla yönetimi ne de Elon Musk'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Tesla, bu tür konularla uğraşmaya devam edecek diyebiliriz. Zira ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'ya yönelik pek çok soruşturma açmış durumda. Bu soruşturmaların nasıl sonuçlanacağı şimdilik belirsiz.