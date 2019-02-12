Tesla Mobil Uygulamasındaki Şaşırtan Sürpriz Yumurta

Tesla mobil uygulamasında geçtiğimiz hafta sonu Geleceğe Dönüş film ile ilgili ilginç bir sürpriz yumurta keşfedildi. Söz konusu sürpriz yumurtada aracı zaman yolculuğu moduna alabiliyorsunuz.

Elektrikli otomobil piyasasının lider markası olan Tesla, iyi otomobiller yapmakla kalmıyor, adından sürekli olarak söz ettirmeyi de ustalıkla başarıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Tesla mobil uygulamasında keşfedilen bir sürpriz yumurta, Tesla’nın PR konusunda ne kadar başarılı bir şirket olduğunu bir kez daha hatırlamamızı sağladı.

Tesla’nın halihazırda asfaltları eskitmekte olan otomobilleri Model S, Model 3 ve Model X kesinlikle bir zaman makinesi değiller, fakat olmaya çok yakınlar. Aracın batarya ömrü 121 mil (194 kilometre) kaldığında batarya simgesine dokunacak olursanız ara kendini ‘Geleceğe Dönüş’ moduna alıyor.

Aracın ikonu, tıpkı Geleceğe Dönüş filmindeki DeLorean DMC-12 gibi yanlardan yukarıya doğru açılıyor. Ardından Zaman Yolculuğu modu aktif ediliyor ve bir sonraki servis tarihi 5 Kasım 1955 olarak gösteriliyor. Bu tarih önemli çünkü filmde zaman yolculuğu için gerekli olan akış kapasitörü bu tarihte icat ediliyor.

Tesla’nın mobil uygulamasına eklediği bu küçük sürpriz yumurta, özellikle detay seviyesi ile Geleceğe Dönüş serisinin hayranları için fazlasıyla yüz gülümsetici olabilir. Bununla birlikte muhtemelen 20’li yaşlarındaki Tesla sahipleri için hiçbir şey ifade etmeyecektir.