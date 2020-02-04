Tesla otomobillerin çekiş kontrolü, otomatik acil frenleme ve denge kontrolü gibi sistemlerini devre dışı bırakan Dyno Modu'nun nasıl aktifleştirileceği geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bir Tesla Model 3 sahibi, merak ettiği Dyno Modu'nu aktif hale getirdi ve aracı ile kaza yaptı.

Tesla’nın araçları test etmek için kullandığı Dyno Modu’nun nasıl aktif hale getirebileceği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Dyno Modu aktifleştirmeyi başaran Tesla kullanıcıları, deneyimlerini videolar ile paylaşıyorlar.

Dyno Modu’nu aktif hale getirmek için bazı özel işlemler uygulamak gerekiyor. Uygulanan işlemlerin ardından Dyno Modu aktif oluyor ve Tesla araçların çekiş kontrolü, denge kontrolü ve otomatik acil frenleme sistemi devreden çıkıyor.

Dyno Modu’nun nasıl aktifleştirileceği ortaya çıktıktan sonra bazı Tesla kullanıcıları bu modu araçlarında aktif hale getirerek, araçlarını “drift makinesi” haline getirmeye çalıştılar. Ancak Dyno Modu ile yapılan denemelerin bir kısmı kazalarla sonuçlandı.

Tesla Model 3 aracının Dyno Modu’nu aktif hale getirerek kullanmak isteyen bir adam, yaptığı kazanın videosunu paylaştı. Videoda Dyno Modu aktif Tesla Model 3’ün virajı dönerken yoldan çıktığı görünüyor. Neyse ki Model 3’ün yoldan çıkması önemli bir hasara neden olmuyor.

Dyno Modu'n varlığı geçtiğimiz ekim ayında bir EPA belgesinde ortaya çıkmıştı. Ancak Tesla, Dyno Modu'nun nasıl aktif hale getirildiği ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. EPA belgelerinden ortaya çıkan Dyno Modu, normal şartlarda Tesla'ların güç çıkışlarının test edilmesi sırasında kullanılıyor.

Dyno Modu aktifleştirilmiş Model 3 ile yapılan kaza