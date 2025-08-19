Otomotiv dünyasında alınan tasarım kararları her zaman kullanıcıların beklentileriyle örtüşmeyebiliyor. Özellikle alışkanlık haline gelen donanımların araçlardan çıkarılması, sürücüler arasında tartışma yaratabiliyor. Tesla’nın Model 3 için aldığı son karar da bu tartışmaların merkezinde yerini aldı.

Tesla, Model 3’ten kaldırdığı sinyal kolunu geri getirdi. Artık yeniden satılan bu parçayı isteyen sürücüler Tesla’nın online mağazasından satın alabiliyor. Şimdilik yalnızca Çin’de sunulan retrofit sinyal kolunun fiyatı ise yaklaşık 350 dolar.

Yenilenen Model 3 ilk olarak 2023’te Çin’de, ardından 2024’te diğer pazarlarda satışa çıktı. Bu versiyonda sinyal ve vites kolları tamamen kaldırıldı, kontroller direksiyon üzerindeki tuşlara ve orta ekrana taşındı.

Sinyal kolunu ayrı olarak satıyor

Özellikle sinyal kolunun olmaması birçok sürücünün hoşuna gitmedi ve ciddi tepkiler aldı. Hatta bazı kullanıcılar bu durumu alışması zor ve güvenliği etkileyen bir değişiklik olarak yorumladı. Tesla ise daha önce üçüncü parti üreticilerin çözümlerine yönelen kullanıcıların taleplerini dikkate alarak sinyal kolunu resmi olarak yeniden sunmaya başladı. Yaklaşık 350 dolar karşılığında satılan bu parça, şimdilik sadece 7 Şubat 2025 sonrası üretilen Model 3 araçlarıyla uyumlu olacak şekilde piyasaya çıktı.

Tesla’nın bu adımı, sürücülerin uzun süredir istediği bir eksikliği gidermiş oldu. Ancak bu kitin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ve hangi fiyattan satılacağı şimdilik belli değil. Önümüzdeki dönemde Tesla’nın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.