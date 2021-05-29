Elon Musk, Tesla'nın 4 Haziran'da alıcıları ile buluşturmaya hazırlandığı Model S Plaid'in teslimatının ertelendiğini açıkladı. Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile haberi duyuran Musk, gecikmeye gerekçe olarak 'ince ayar' lazım dedi.

Otomobil sektörü pandemi ve beraberinde ortaya çıkan çip krizi sebebiyle büyük bir krizin ortasındayken, Tesla bu kötü dönemi iyi atlatan nadir otomobil üreticilerinden biri olmayı başardı. Dünyanın pek çok dev otomobil üreticisi fabrika kapatmak, üretim durdurmak zorunda kalırken üretimine yenilenen fabrikasında devam eden Tesla, yakında bir süredir merakla beklenen Tesla Model S Plaid'i alıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyordu.

Model S Plaid'in bu kadar merakla beklenmesinin en büyük sebebi ise 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyeden kısa bir sürede çıktığına yönelik Musk tarafından yapılan iddialı açıklamalardı. Bu iddianın doğru çıkması durumunda Model S Plaid seri üretimden geçen en hızlı otomobil olma unvanını kazanacak. Aracın teslimatlarının ise 4 Haziran tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Musk Twitter'da paylaştığı bir tweet ile aracın teslimatının ertelendiğini duyurdu.

'1 hafta daha ince ayara ihtiyacı var':

Yaşanan ertelenmenin sebebini de kendince açıklayan Musk, aracın bir hafta daha ince ayara ihtiyacı olduğunu söyledi. Musk tweetinde aynı zamanda yeni otomobiline bol bol övgü yağdırmayı da ihmal etmedi, aracın adeta bir uzay aracı gibi hissettirdiğini söyledi.

Bu bir haftalık gecikmeyle birlikte Model S Plaid'in alıcıları ile 10 Haziran'da buluşacağı da Musk tarafından açıklandı. Ancak tabii ki ihtiyacı olan ince ayar için bir haftalık sürenin yetmemesi ve yeni bir gecikme olması da muhtemel.