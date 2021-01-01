Birleşik Krallık'ta GTO Engineering isimli bir şirket, GTO Parts bölümünde klasik Ferrari otomobillerinin yedek parçalarını orijinaline uygun olarak üretiyor. Şirket, bugüne kadar pek çok Ferrari için parça üretti ve bu araçları yeniden yollara kavuşturdu.

Otomobil dünyasının en köklü şirketlerinden birisi olan Ferrari, bugüne kadar pek çok spor otomobilini alıcı kırmızı rengiyle piyasaya sürdü. Şirketin geçmişte sürdüğü otomobiller bile günümüzde değer kaybetmedi. Fakat Ferrari'nin geçmişteki araçlarını günümüzde yürütmek fazlasıyla özenli bir bakım çalışması gerektiriyor.

İşte Birleşik Krallık'ta Ferrari üzerine yoğunlaşan bir şirket klasik Ferrari modellerinin restorasyonunu üstleniyor. Ancak şirket, otomobilleri yalnızca restore etmiyor; onlar için sıfırdan yeni parçalar üretiyor. GTO Engineering isimli bu şirket, 1996 yılında restorasyon sektörüne olan talep doğrultusunda GTO Parts bölümünü açmıştı.

Orijinal Ferrari parçaları üretiliyor:

GTO Engineering kurucusu Mark Lyon, şirketin kuruluş hikâyesini kısaca özetledi. Kendisi doksanların başında arabaları restore ederken yedek parça seçeneklerinde bir eksiklik yaşandığını fark etmişti. Bu fark edişle birlikte Mark, piyasa için kendi parçalarını üretme kararı verdi.

Mark Lyon'ın başlattığı bu başarılı girişimde yedek parçaların üretimini üstlenen GTO Parts bölümü, bugüne kadar piyasaya sürülen neredeyse her Ferrari için parça üretebiliyor. Şirket, son olarak kendi ürettiği parçalarla 1964 Ferrari Lusso, 1975 Ferrari 365 GT4 BB, 1990 Ferrari F40 ve 2011 Ferrari 599 GTO modellerini restore etmeyi başardı.

GTO Parts, parça üretmek için Ferrari'nin orijinal çizimlerinden faydalanıyor. Ancak bu çizimler daha sonra modern CAD tasarım yazılımları ve CNC işleme yöntemiyle birleştiriliyor. Ferrari sahipleri, araçlarını yollarda sürmeye devam edebilmek için parçaları ayrı ayrı satın alabiliyorlar.

GTO Engineering, daha önce restorasyon kalıbını aşarak GTO Parts bölümünün de faydasıyla replika Ferrari'ler de üretmeyi başardı. Bunun yanı sıra şirket, Ferrari'den esinlenen Moderna isimli kendi otomobillerini de tanıttı. Şirket, bundan önce sınırlı sayıda 250 GT SWB Revival üretimi de yaptı.