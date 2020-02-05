Tesla Model Y'nin Boyutları Model 3 ile Kıyaslandı

Bir Reddit kullanıcısı, Tesla'nın yaklaşmakta olan yeni aracı Model Y'nin boyutlarını Model 3 ile kıyasladı. Yapılan kıyaslama, Model Y'nin Model 3'e oranla yüksek ancak biraz daha kısa olacağını gözler önüne seriyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Tesla, kısa bir süre sonra tüketicilerin karşısına yeni bir model ile çıkacak. Bir süredir konuşulan Tesla'nın yeni aracı, "Model Y" olarak isimlendiriliyor. Otomobil tutkunları bir süredir, yaklaşmakta olan Model Y'nin boyutlarını tartışıyorlar. Ancak an itibarıyla tüm bu tartışmalar son buldu.

Bir Reddit kullanıcısı, Tesla'nın en popüler modeli olan "Model 3" ile Model Y'nin kıyaslamasını gerçekleştirdi. Aslına bakacak olursak Model Y, bugüne dek Model 3 ve Model X ile zaten bir araya gelmişti ancak fotoğrafların açısı, Model Y'yi tam anlamıyla göstermiyordu. Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, Model Y'nin boyutunun Model 3'e göre nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Model Y, Model 3'ten bir miktar büyük olacak

Reddit'te ortaya çıkan bu görüntü, Model Y'nin Model 3'ten biraz daha yüksek olacağını ortaya koyuyor. Ancak aradaki farkın biraz da tekerlek boyutundan kaynaklandığını söylememiz gerekiyor. Çünkü yukarıdaki görüntünün ön kısmında bulunan Model 3, 20 inç, arka tarafta bulunan Model Y ise 21 inç tekerleklere sahip.

Model Y ve Model 3 kıyaslamasının animasyonu

Bu kıyaslamanı dikkat çeken bir diğer noktası da Model Y'nin Model 3'e göre biraz daha kısa olması. Model 3, zaten standart bir sedan boyutunda ancak tüketiciler isterse, araçta ufak değişiklikler yapılıyor ve üçüncü sıra koltuklar eklenebiliyor. Ancak Model Y'nin daha kısa oluşu, araçta üçüncü sıra koltukların olmayabileceğini düşündürüyor.