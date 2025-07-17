Tesla, Çin'de yeni otomobili Model YL'yi duyurdu. Orijinal Tesla Model Y'nin 6 koltuklu versiyonu olarak karşımıza çıkan Model YL, daha uzun bir dingil mesafesine ev sahipliği yapıyor.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin Çin oluşumu, yeni bir otomobilin resmî duyurusunu gerçekleştirdi. Tesla Model YL olarak isimlendirilen bu otomobil, orijinal Tesla Model Y'nin 6 koltuklu bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Duyuruya paralel olarak Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) veri tabanına eklenen otomobilin bazı özellikleri de netleşmiş oldu.

Tesla Model YL, dışarıdan bakıldığında orijinal otomobile benzeyecek. Ancak ölçüleri artırılan otomobil, üçüncü sıra koltuklarda rahat bir yolculuk sunabilmek için arka kısımdan uzatılmış gibi görünecek. 4.976 mm uzunluğunda, 1.920 mm genişliğinde ve 1.668 mm yüksekliğinde olan Tesla Model YL, uzunluğu 4.797 mm, genişliği 1.920 mm, yüksekliği 1.624 mm olan orijinal Model Y'den çok daha heybetli görünecek. Tesla Model YL'nin dingil mesafesi ise 3.040 mm olacak.

Karşınızda Tesla Model YL

Tesla Model YL, daha kısa bir süre önce makyajlanan Model Y'nin tasarım özelliklerini barındırmaya devam edecek. Bu bağlamda; ön ve arka kısımdaki ışık barları ile gövdeye gömülü kapı kolları, yeni modelde de karşımıza çıkacak. Paylaşılan görüntüler, yeni Model YL'nin jantlarının, koltuk tasarımının ve arkadaki spoiler görünümün değişeceğini gözler önüne seriyor.

Tesla Model YL'nin iç tasarımını ve üçüncü sıra koltuklarının detaylarını göremedik. Ayrıca Tesla Model YL için küresel lansmanın ne zaman yapılacağına ilişkin de bir açıklama yapılmadı. Ancak Tesla satışlarının düştüğü ortada ve şirket, 6 koltuklu Model YL ile büyük aileleri hedef tahtasına oturtmak için acele edebilir. Bakalım şirketin geleceğe yönelik çalışmalarında neler olacak...