Tesla’lara da Modifiye Yapılabileceğinin Kanıtı Otomobiller

Dünya üzerinde elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen firmalar arasında yer alan Tesla, tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Yine de otomobiller var olduğu sürece birileri mutlaka modifiye yapacaktır ve Tesla da bu noktada bir istisna oluşturmuyor.
Her ne kadar elektrikli otomobilleri modifiye etmek biraz daha karmaşık olsa da bu durum, pek çok Tesla sahibinin araçlarını kendi isteklerine göre şekillendirmesine engel değil. Bu modifiyeli araçların bazıları oldukça şık.
Mojo Personal Tesla
Mike Mogliewski aracın üstüne bir kargo bagajı yerleştirmekle kalmamış, otomobilin tamamını da kamuflaj desenli vinil kaplama ile modifiye etmiş.
Funky Tesla
Finlandiya’dan gelen bu ilginç Tesla Kari Kallonen’e ait. Tekerlekli bir grafiti duvarını andıran otomobil, Kallonen tarafından kızını elektrikli otomobillere yönlendirmek için tasarlanmış.
Kovboy Teslası
Tesla’nın fütürist konsollarında hoşlanmayan bir kullanıcı, Tesla T Sportline aracı için timsah derisi kullandığı kovboy esintili bir kaplamayı tercih etmiş.
Tron Tesla
Fütürist çizgileri değil gizlemek, daha da öne çıkarmak isteyen Nicola Franceschi ise Tron filminden ilham alarak otomobilini gece parlayacak ve hatlarını LED ile aydınlatacak bir modifiyeyi tercih etmiş.
Polis Teslası
Güç çıkışı arttırılmış, kaplamaları değiştirilmiş ve içine polis ekipmanları yerleştirilmiş bu Tesla Model S’ler, İsviçre’de bulunan Basel şehrindeki polisler tarafından kullanılıyor.
Tesla Mad Max
Mad Max filmlerinde kıyamet sonrasında herkes araçlarla geziyor. Bu dünyada bir süre sonra petrolün biteceğini göz önüne alırsak, kendine yeten güneş panelleri, çarpışma önleyici ön korumaları ve taşlara karşı dayanıklı lastikleriyle bu Tesla Roadster her şeye hazır gibi duruyor.
Türünün tek örneği Tesla
Sanatçı will.i.am’e ait olan bu Tesla S, muhtemelen Tesla mühendislerinin bile beklemediği kadar çok değişiklik geçirdi. Orijinalini sadece andıran bu modelde kapılardan lastiklere aracın her noktasında değişiklikler yaptı.
Gazi Teslası
Amerikan Anma Günü etkinlikleri için hazırlanan bu Tesla, kamuflajları ile dikkat çekiyor. Orman kamuflajı ile kaplanan aracın üzerinde ABD ordusu tarafından kullanılan yıldız da göze çarpıyor.