Tesla’lara da Modifiye Yapılabileceğinin Kanıtı Otomobiller

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü konumunda bulunan Tesla’nın otomobillerine modifiye yapılamayacağını düşünen pek çok kişi olsa da, bazı Tesla sahipleri bu görüşün aksini çoktan kanıtlamış durumda.

Dünya üzerinde elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen firmalar arasında yer alan Tesla, tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Yine de otomobiller var olduğu sürece birileri mutlaka modifiye yapacaktır ve Tesla da bu noktada bir istisna oluşturmuyor.

Her ne kadar elektrikli otomobilleri modifiye etmek biraz daha karmaşık olsa da bu durum, pek çok Tesla sahibinin araçlarını kendi isteklerine göre şekillendirmesine engel değil. Bu modifiyeli araçların bazıları oldukça şık.

Mojo Personal Tesla

Mike Mogliewski aracın üstüne bir kargo bagajı yerleştirmekle kalmamış, otomobilin tamamını da kamuflaj desenli vinil kaplama ile modifiye etmiş.

Funky Tesla

Finlandiya’dan gelen bu ilginç Tesla Kari Kallonen’e ait. Tekerlekli bir grafiti duvarını andıran otomobil, Kallonen tarafından kızını elektrikli otomobillere yönlendirmek için tasarlanmış.

Kovboy Teslası

Tesla’nın fütürist konsollarında hoşlanmayan bir kullanıcı, Tesla T Sportline aracı için timsah derisi kullandığı kovboy esintili bir kaplamayı tercih etmiş.

Tron Tesla

Fütürist çizgileri değil gizlemek, daha da öne çıkarmak isteyen Nicola Franceschi ise Tron filminden ilham alarak otomobilini gece parlayacak ve hatlarını LED ile aydınlatacak bir modifiyeyi tercih etmiş.

Polis Teslası

Güç çıkışı arttırılmış, kaplamaları değiştirilmiş ve içine polis ekipmanları yerleştirilmiş bu Tesla Model S’ler, İsviçre’de bulunan Basel şehrindeki polisler tarafından kullanılıyor.

Tesla Mad Max

Mad Max filmlerinde kıyamet sonrasında herkes araçlarla geziyor. Bu dünyada bir süre sonra petrolün biteceğini göz önüne alırsak, kendine yeten güneş panelleri, çarpışma önleyici ön korumaları ve taşlara karşı dayanıklı lastikleriyle bu Tesla Roadster her şeye hazır gibi duruyor.

Türünün tek örneği Tesla

Sanatçı will.i.am’e ait olan bu Tesla S, muhtemelen Tesla mühendislerinin bile beklemediği kadar çok değişiklik geçirdi. Orijinalini sadece andıran bu modelde kapılardan lastiklere aracın her noktasında değişiklikler yaptı.

Gazi Teslası

Amerikan Anma Günü etkinlikleri için hazırlanan bu Tesla, kamuflajları ile dikkat çekiyor. Orman kamuflajı ile kaplanan aracın üzerinde ABD ordusu tarafından kullanılan yıldız da göze çarpıyor.