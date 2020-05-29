Elon Musk, Tesla'dan 775 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

2018 yılında imzaladığı anlaşmanın maddelerinden birini yerine getiren Tesla'nın kurucu ortaklarından Elon Musk, şirketten düşük fiyata hisse senedi almaya hak kazandı. Musk bu sayede 775 milyon dolar kar elde edecek. Ancak Musk'ın elde ettiği gelirle Tesla'dan daha fazla hisse alması bekleniyor.

2018'de Tesla ile anlaşma yapan Elon Musk, anlaşmaya göre 10 yıllık plan çerçevesinde şirketten maaş almayacak, bunun yerine belirlenen 12 operasyonel hedef gerçekleştiği zaman yaklaşık olarak 1,7 milyon Tesla hissesi almaya hak kazanacaktı.

Şirket, perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgede, anlaşmadaki ilk hedefi gerçekleştiren Musk'ın şirketten 1,69 milyon hisse almaya hak kazandığı bildirildi.

Elon Musk, Tesla ile yaptığı anlaşmaya göre hedeflere ulaştıkça 2018 tarihinde belirlenen değere göre hisse alabiliyor. Musk, gerçekleştirdiği ilk operasyonel performansı sayesinde bugün 805,8 dolar değerinde olan 1,69 milyon hisse senedini 350 dolara alabilecek. Böylece satması durumunda yaklaşık 775 milyon dolarlık kar elde etmiş olacak.

Musk, anlaşma ile belirlenen 12 hedefi 10 yıl içinde gerçekleştirirse, toplamda 20,3 milyon Tesla hisse senedini belirlenen ücrete alabilecek. Böylece Tesla'nın borsa değeri yükseldikçe Musk'ın kazancı artacak.