Kurulduğu günden bu yana geleneksel reklam kampanyası başlatmayan Tesla'da son günlerde bu konu konuşuluyor. Firma, bilinirliğini ürün yerleştirmelere ve tabii ki Elon Musk'a borçlu fakat gelecekte diğer otomobil firmalarının reklamlarına benzer Tesla reklamları görülebilir.

Tesla hissedarlarının, markanın dünyadaki diğer tüm otomobil üreticileri gibi ürünlerin reklamını yapmaya başlayıp başlamayacağı konusunda temmuz ayında oy kullanabilir. Şirketin yönetim kurulu ve CEO Elon Musk, bu konu hakkında uzun süredir direniyordu. Bir otomobil markası olarak Tesla, ücretsiz tanıtımı en çok tercih eden firma.

Elon Musk’ın sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandığı herkes tarafından biliniyor. Musk, dikkat çekmek için deyim yerindeyse internette 'hangi düğmelere basılması gerektiğini' iyi biliyor ve yürüttüğü bu tek kişilik kampanya, şirketin bugün bulunduğu yere ulaşmasındaki etkenlerden biri.

Tesla da bunu eleştirmenlere karşı bir güç olarak kullandı. Piyasada en çok arzu edilen elektrikli araçlara sahip olan marka, haklı olarak paranın ‘gelişim’ gibi daha yararlı alanlarda kullanıldığına dikkat çekti ancak Elon Musk’ın Twitter’daki tek kişilik performansına ebediyen güvenilmeyecek ve Tesla’nın reklam dünyasındaki gizemli tavrı sonsuza kadar sürmeyecek.

Tesla’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı son başvuruda, 'marka ve ürün bilinirliğini ve ilgisini artırmak için ürünlerin veya hizmetlerin reklamını yapmak için üretilen her araç başına en az 50 dolar harcama' teklifinde bulunuldu.

Tesla’nın 850 hissesine sahip Kaliforniyalı bir hissedar olan James Danforth tarafından kaleme alınan teklif, Tesla'nın 2019'un ilk çeyreğinde perakende mağazaları kapatacağını ve sadece internet sitesi tabanlı satışlara odaklanmaya başlayacağını düşünürsek, bu durum geleneksel reklamın gerekli olduğunu gösteriyor.

Kaliforniyalı hissedar James Danforth'un teklifinden bir bölüm:

“İlk olarak reklam vermenin marka değerini, ürün bilinirliğini ve ilgisini artırabileceği açıktır. İkincisi, Tesla reklamları; marka hakkındaki korku, belirsizlik ve şüphe duygularını azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla beraber, dünya çapındaki rakiplerin desteklediği yanlış bilgilendirme kampanyalarını aleyhimize çevirebilir. Üçüncüsü, ilk çeyrekte açıklanan perakende mağaza kapanışları nedeniyle daha az kamu görünürlüğünden kaynaklanan etkiler, reklamlarla kırılabilir ve yumuşatılabilir. Son olarak Tesla reklamları, elektrikli otomobillerin doğası gereği, dünya çapındaki iklim değişikliği hakkında bilgi verebilir ve alınacak önlemler konusunda destek olunmasını sağlayabilir. Bu, Tesla'nın temel arzusuna ulaşması ve daha iyi şirket sonuçları için elzemdir.”

Tesla’nın geleneksel reklam kampanyasına geçmesi, Tesla'nın kim ve ne olduğunu bilmeyen milyarlarca tüketiciyle tanışma fırsatı yakalamasını sağlayacaktır. Bu eylem çağrısı, bazı açılardan bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli görünüyor. Cybertruck modeli tanıtıldığından beri her türlü eğlence programında görüldü, çizgi filmlerde ortaya çıktı, hatta podcast'lerde aylarca onun hakkında konuşuldu. Otomobillere karşı hiç ilgisi olmayan insanlar bile Tesla ve onun modelleri hakkında az çok bilgiye sahip.

Tesla her yerde ve herkes ondan bahsediyor

Tesla'nın popülaritesi, beraberinde bir çok sorunu da getirdi. Tesla'nın kullandığı dil, ‘farklı’ olduğu gerekçesiyle eleştiri altında. 'Tam Otomatik Sürüş' ve 'Otopilot' gibi terimler, bu sistemlerin mevcut formlarında neler yapabileceğini etkili bir şekilde aktarmadığı için firma çoğu çevreler tarafından ‘kibirli’ bulunuyor. Organize bir pazarlama ekibi, bu tarz algıların önüne geçilmesinde yardımcı olabilir. Elon Musk sürekli olarak vaatlerde bulunduğu için suçlu ilan edilmiş durumda. Bu suçlama, hemen hemen her politikacıya ve dünyanın dört bir yanındaki kurumsal şirketlere de kolaylıkla yöneltilebilir olsa da ‘her şeyin sorumlusu olan’ Musk'a yöneltmek herkes için daha kolay görünüyor.

Elon Musk, 2015 yılında Tesla'nın yaklaşık iki yıl içinde 'tam otonom desteğe' sahip olacağına inandığını söyledi. Ertesi yıl Musk, otonom bir Model S'nin 2017 sonuna kadar sürücüden herhangi bir komut almadan ülkeler arası yolculuk yapacağını belirtti. 2018'deyse şirketin, şarj istasyonlarına güneş panelleri yerleştireceğini ifade etti ancak Musk’ın bu vaatlerinden hiçbiri gerçekleşmedi. Bununla birlikte bir otomobil firmasının iddialarını yerine getiremediğine ve yeni modelleri satışa çıkana kadar tüketicinin sıklıkla yanlış yönlendirildiğine şahit oluyoruz.

Bu tür yönlendirmelerin bugünlerde işletmeler arasında oldukça yaygın olduğu görünüyor. Bu durumla en sık karşılaştığımız sektörlerden biri veri şirketleri olabilir. Bu vaatlerin de hiçbiri gerçekleşmedi. Reklam konusunda Tesla'nın en azından ‘çapraz marka’ söz konusu olduğunda reklam yaptığı söylenebilir. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Tesla ürünlerini her fırsatta kendi ürünleriyle birleştiriyor. 2018 yılında, Roadster, uzaya gönderildi ve model astronotlar şu anda Model X ile dolaşıyor.

Tesla’nın yönetim kurulu, geleneksel reklamcılığa geçiş teklifine yanıt verdi:

Kuruldan gelen açıklama şu şekilde: “Kurul bu teklifi değerlendirmiş ve Tesla'nın veya hissedarlarımızın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini belirlemiştir. Hisse senedi geri bildirimlerini memnuniyetle karşılarken satış ve pazarlama uygulamalarımız ve harcamalarımız da dâhil olmak üzere Tesla'nın günlük iş operasyonlarını belirlemek için en iyi konumda deneyimli bir yönetim ekibimiz olduğuna inanıyoruz."

"Dahası, teklifi sunan taraf, Tesla’nın perakende operasyonlarını açıkça yanlış anlamıştır. Tesla, 2019'un ilk çeyreğinden bu yana perakende operasyonlarını sık sık optimize edildiğini ifade etmiştir. Bu da düşük trafiğe ya da satış hacmine sahip yerleri kapatmak ya da küçültmek anlamına gelmektedir. Sonuç olarak net mağaza sayımız 2019 yılı boyunca sabit kalmıştır. Ayrıca Tesla, teklifi sunan tarafın iddia ettiği gibi yalnızca çevrimiçi satışlara odaklanmamaktadır. Zaten bir müşteri evinden de Tesla mağazasından da sipariş verse, işlem Tesla’nın internet sitesi üzerinden gerçekleşmektedir."

"Teklif sahibi ayrıca Tesla'nın potansiyel müşterileri için bilinirliğinin yetersiz olduğuna dair bir kanıt sunamaz. Aksine, geleneksel reklamcılık olmadan ve nispeten düşük pazarlama maliyetleriyle 2019'da gelinen nokta, bir önceki yıla göre 367.656 araçlık rekor satışla %50'lik bir artış sağlamıştır. Model 3 satışları, Amerika Birleşik Devletleri’nde BMW 3 Serisi, Mercedes C sınıfı, Audi A4 ve Lexus IS'yi geride bırakmıştır."

Bu açıklamaya göre bir oylama olmayacağa benziyor. Tesla, Musk'ı her şeyin merkezinde tutmaya sonsuza kadar devam mı edecek, yoksa onlar da bir gün geleneksel reklamcılığa geçiş yapacaklar mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?