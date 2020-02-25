Tesla, Geciken Model Y Teslimatları İçin E-Posta Gönderiyor

Tesla Model Y teslimatlarına bu ay başlayacaktı fakat hâlâ dağıtıma başlanmadı. Firma, aracı satın alan bazı kişilere gelecek ay dağıtıma başlanacağının yazıldığı bir e-posta yolladı.

Tesla Model Y, neredeyse 1 sene önce tüm dünyaya tanıtılmıştı ve ilk müşteri teslimatlarının 2020 yazında başlaması planlanıyordu fakat şirket daha sonra yaptığı bir açıklamayla teslimat tarihini öne çekmişti.

Yazın başında başlaması gereken teslimatların Şubat'ta başlayacağı söylenmişti fakat bu ay bitmek üzere ve henüz teslimat yapılmadı. Birçok Model Y sahibinin dediğine göre Tesla, onlara araçlarına gelecek ayın 2. yarısında kavuşacağını söyledikleri bir e-posta gönderdi.

İşte Tesla'nın yolladığı e-posta:

Bir kullanıcı, Twitter'da bu e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı. E-postada yazanlar şöyle: "Sizler için bir sonraki adım, mümkün olan en iyi deneyimi sağlayabilmemiz için aracı ne zaman alabileceğinizi onaylamaktır. Müsait olma durumunuzu onayladıktan sonraysa Tesla hesabınıza ne zaman giriş yapabileceğinizi öğrenmeniz ve finansal konular gibi kalan adımları tamamlamanız için size önümüzdeki günlerde bir güncelleme göndereceğiz.

Tesla danışmanınız tüm sorularınız için iletişime açık olacaktır. Model Y'nin size katılması ve sürdürülebilir enerjiye geçişinizin bir parçası olması için heyecanlıyız. Tesla ailesine hoş geldiniz."

Facebook'ta yer alan bir Model Y grubundaki kullanıcılar da aynı e-postayı aldıklarını onayladılar fakat bu e-postanın her Model Y alıcısına geldiği söylenemez. Kuzey Kaliforniya'da Tesla fabrikasının yakınında yaşayan alıcıların ve aracı tüm performans iyileştirmeleriyle birlikte satın alan insanların ilk sırada araçlarına kavuşacaklarını söyleyebiliriz. Bu stratejiyi Tesla daha önceki teslimatlarında da uygulamaktaydı.

Tesla henüz Model Y'nin ne zaman satışa sunulacağını duyurmadı. Model Y'ler Fremont fabrikasına ek olarak yeni açılan Şangay fabrikasında da üretilecek. Ayrıca henüz yapım aşamasında olan Berlin'deki fabrikada da bu üretime dâhil olacak. Fiyatlar 48.000 dolardan (251.448 TL) başlayacak ve tüm yükseltmeleri satın alırsanız 61.000 dolar (374.105 TL) gibi bir fiyat ödemeniz gerekecek.