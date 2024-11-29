Tesla, insansı robot modeli Optimus için yeni bir video yayımladı. Robot, bu videoda kendisine atılan bir tenis topunu pratik bir şekilde yakalayabildi.

Tesla'nın çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı insansı robotu Optimus'tan yeni bir video geldi. Tüm dünyada "Black Friday" olarak anılan indirim günleri için paylaşılan videoda, "Black Friday için yeni bir el aldım" ifadesine yer verildi.

Tesla CEO'su Elon Musk da bu paylaşımı boş geçmedi. Tesla Optimus'un resmî X hesabındaki videoyu alıntılayan Musk, "Tesla Optimus, şahsi C-3PO ve RD-D2'nize sahip olmak gibi olacak" ifadesine yer verdi. Hemen hatırlatalım; C-3PO ile RD-D2, Star Wars evrenindeki robotlardı.

İşte Tesla Optimus için yayımlanan yeni video:

Tesla Optimus için paylaşılan videoya baktığımızda insansı robotun bu kez el hareketlerine atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Tesla'nın insansı robotu, bu videoda kendisine atılan bir tenis topunu oldukça pratik bir şekilde yakalayabiliyor.

Video etkileyici olsa da bunun ne derece gerçek olduğu henüz belli değil. Hatırlayan okurlarımız vardır; Tesla, bundan birkaç ay önce Optimus'ların yeteneklerini de gösterdiği bir etkinlik düzenlemişti ancak sonradan ortaya çıkan bilgilerde, robotların insanlar tarafından yönetildiği anlaşılmıştı. Bu konuyla ilgili detaylar için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.