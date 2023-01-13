Tesla, ABD ve Avrupa'da sıfır otomobil fiyatlarında ciddi indirimler yaptı. Devletlerin elektrikli otomobil teşvikleri ile birlikte yüzde 30'a varan indirimlerin, Türkiye'de satışa sunulacak Tesla otomobillerin fiyatlarında da belirleyici olması bekleniyor.

Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Tesla, fiyat politikasında önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle ABD ve Avrupa pazarında satılan Tesla'ların fiyatlarında çok ciddi düşüşler oldu. Tesla'nın Türkiye'ye geleceğinin konuşulduğu şu günlerde, bu gelişmenin Türkiye'deki Tesla meraklıları için de güzel bir haber olabilir.

Tesla'nın en ucuz otomobili, Model 3 RWD olarak biliniyor. Bu aracın fiyatı ise 46.990 dolar seviyelerindeydi. Güncel fiyat tablosu, bu modelin artık 43.990 dolar karşılığında satın alınabileceğini gözler önüne seriyor. Aslında geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili konuşan Elon Musk, bu indirimin sinyallerini vermişti. Zira Musk'a göre küresel çapta artan faiz oranları, Tesla'ya olan ulaşılabilirliğin düşmesine neden olmuştu.

20 bin dolar ucuzlayan modeller de var!

Tesla Mode 3'te 3.000 dolarlık bir indirim yapılmış olsa da farklı modellerde çok daha yüksek oranlarda indirimler var. Örneğin Tesla Model Y Long Range şu ana kadar 65.990 dolar karşılığında satılıyordu. 13 bin dolar indirim yapan Tesla, Model Y Long Range fiyatını 52.990 dolara çekti. Burada şöyle bir değişiklik daha oldu. ABD yasalarına göre Model Y, artık daha düşük vergi diliminde. Hal böyle olunca da araca 7.500 dolar teşvik indirimi de geldi ve Model Y Long Range'in nihai fiyatı, 20 bin 500 dolar indirimle 45.490 dolara geriledi. Bu da bir önceki fiyatın kıyasla teşvik indirimi ile birlikte yüzde 30'a yakın indirim yapıldığı anlamına geliyor.

Yaşanan gelişme Türkiye'deki Tesla fiyatlarını nasıl etkiler bilinmiyor. Ancak araçların gümrük fiyatlarının düşmesi demek, vergi diliminin düşmesine neden olabilir ki bu durum, aracın fiyatında yüz binlerce TL indirim görebileceğimiiz anlamına geliyor.