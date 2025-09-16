İstanbul'da Otopilotta Kendini Kaybeden Tesla Model Y Trafiği Birbirine Kattı [video]

İstanbul'da yaşanan yeni bir olayda Tesla Model Y, otopilot aktifken trafiği âdeta birbirine kattı. Yaşanan olaya dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da otonom sürüş modundayken kontrolden çıkan Tesla Model Y, adeta slalom yaparcasına diğer araçların arasından geçerek bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücüler tarafından kaydedilen o ana ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Tesla, kontrolsüz bir şekilde hızlanarak şeritler arasında zikzak çizdi. Ardından direksiyon hâkimiyetini tamamen kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaşanan olayın görüntüleri:

Otonom sürüş sistemi hâlâ pek çok kişi için tam anlamıyla güvenilir değil. Keza uzmanlar da özellikle yoğun şehir trafiğinde bu teknolojilerin ciddi riskler barındırabileceğine dikkat çekiyor. Ani gelişen durumlarda insan faktörünün devre dışı kalmasının kazaları kaçınılmaz kılabileceği söyleniyor.

Keza yaşanan kazada da görülebildiği üzere tam da bu tip durum mevcut. Tesla trafikte normal seyrinde hareket ederken sağ taraftan bir otomobil önüne kırıyor. Tesla'nın otonom sürüş sistemi tam bu anda kazayı önlemek için otomatik olarak sola kırıyor ancak sonrasında yaşananların otonom sürüş sisteminden kaynaklı mı yoksa sürücü kontrolünde mi olduğu şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.