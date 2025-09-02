Yapay zekâ ve robotik teknolojiler, otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirketler artık sadece araç üretmekle kalmıyor, geleceğin yaşam biçimini de şekillendirmeyi hedefliyor. Tesla’nın açıkladığı yeni plan da bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tesla, uzun süredir konuşulan “Master Plan Part 4”ü sonunda açıkladı. Yeni planda yapay zekâ ve robotik teknolojilerle “sürdürülebilir bolluk” vizyonu ön plana çıkıyor.

Tesla, 2006’da başlayan master plan serisine şimdi yeni bir bölüm daha ekledi. Elon Musk 2016’da duyurulan ikinci planın hâlâ tamamlanmadığını kabul ederken, 2023’te açıklanan üçüncü planın ölçeklenmeye odaklandığını ama satışların zirveden sonra düşüşe geçtiğini de hatırlattı. Yeni plan ise özellikle insansı robot Optimus ve otonom araç teknolojilerinin öne çıkarıldığı başlıklarla dikkat çekiyor.

Tesla'nın yeni yapay zekâ planları

Şirketin açıklamasında, teknolojik gelişmelerin kaynak kısıtlarını ortadan kaldırabileceği vurgulandı. Otonom araçların şehirlerde daha güvenli ve erişilebilir ulaşım sağlayabileceği, güneş enerjisi ve batarya çözümlerinin ise temiz enerjiye erişimi artıracağı ifade edildi. Aynı zamanda Optimus robotunun tekrarlayan ve tehlikeli işlerde kullanılmasının insanların daha fazla zamana sahip olmasını sağlayacağı dile getirildi.

Tesla, sürdürülebilir bolluğa ulaşmanın zorlu bir hedef olduğunu ancak üretim kapasitesi ile otonom teknolojilerini birleştirerek bu dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçladığını açıkladı. Şirket, Roadster ile başlayan süreçte Model S, Model X, Model 3 ve Model Y gibi araçlarla büyüttüğü ekosistemi şimdi enerji ve robotik çözümlerle genişletmeyi hedefliyor.