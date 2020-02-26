Tesla'nın Sentry Modu, Bir Kazanın Çözülmesine Yardımcı Oldu

Tesla’nın Sentry modu artık sadece araç sahiplerine yardım etmiyor. Geçtiğimiz günlerde araçtaki gözetim sistemi polisin bir olayı çözmesine ve ABD’nin Colorado Eyaleti’ndeki Denver şehri yakınlarındaki başka bir sürücünün aracına çarpıp kaçan kişiyi bulmasına yardımcı oldu.

Geçen yıl bu zamanlarda Tesla, getirdiği bir yazılım güncellemesiyle Sentry Modu’nu piyasaya sürdü. Yeni özelliği kısaca açıklamak gerekirse, otomobilin çevresinde otopilot kameraları kullanan entegre bir gözetim sistemi olduğunu söylemek mümkün. Sistem, araç çevresinde meydana gelen olayları algılayıp bunları kaydetmeye başlıyor ve otomobille uğraşan herhangi biri gibi daha yüksek düzeyde bir tehdit tespit ettiğinde ise aracın alarmını devreye sokuyor.

Söz konusu şey park edilmiş arabaların vandalize edilmesi, örnek vermek gerekirse biri tarafından arabaya çarpılıp kaçılması söz konusu olduğunda durum biraz değişiyor. Daha önceden hatırlayacağınız gibi birkaç kez Sentry Modu videoları internette popüler hale gelmiş ve çevrimiçi baskıdan ötürü bu kişiler polis tarafından yakalanmıştı. Yani bu değişik ve güzel özellik, saldırgan kişilerin tanımlanmasına ve bulunmasına katkı sağlamak için polise video kanıtları konusunda yardımcı olmuştu.

Tesla Sentry Modu şimdi de Tesla aracının dahil olmadığı bir kazayı çözmeye yardımcı oldu. Denver şehrinde, Rose Jonhson ve ailesi birkaç hafta önce Lakewood'da yemeğe çıktı ve o gece arabalarının yanına döndüklerinde onu oldukça kötü durumda buldu. Arabada 2 bin dolarlık hasar vardı ve çarpan kişiye ait bir not bulunmuyordu. Ailenin aktardığına göre iyi bir gecenin sonu kötü bitmişti.

Kaza, kaydedilen görüntülerle tespit edildi

Ardından Johnson’ın aracını, bir Tesla Model 3'ün yanına park ettiği anlaşıldı. Özelliği kullanan Tesla aracın sahibi Sentry Modu aracılığıyla yapılan kaydı izlemelerini önerdi. Elbette Sentry Modu kazanın nasıl meydana geldiğini ve hatta sorumlu sürücünün plakasını kaydetmişti. Lakewood Polisi, dikkatsiz sürüş sonucu oluşan kazayı ve kaza mahallinden kaçan sürücüyü tespit etmek için bu görüntüleri kullandı.

Mağdur taraf olan araç sahibi Johnson yaptığı açıklamada, adaletin sağlanması için olay yerinde gerçekten ne yaşandığını kanıtlamaya yardımcı olabilecek arabaların olmasının gerçekten takdir edilecek bir durum olduğunu belirtti. Olayla ilgili haberin sunumunu ve görüntüleri alttaki videodan izleyebilirsiniz.