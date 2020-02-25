Tesla Kazasında, Sürücünün Telefonla Oynadığı Doğrulandı

2018 yılında gerçekleşen bir kazada otopilot modundaki Tesla Model X'in sürücüsü Walter Huang’ın cep telefonuyla oynadığı doğrulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan NTSB, insanları daha dikkatli olmaya davet etti.

Son zamanlarda otopilot modundayken meydana gelen kaza haberleriyle gündeme gelen Tesla araçlar, geçtiğimiz günlerde yine otopilot modundayken bir kaza yapmış ve sürücünün hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Silikon Vadisi’nde gerçekleşen bu kazanın ardından araştırmacılar, bugün yapılan bir açıklamada araç sürücüsünün kaza esnasında telefonuyla oynadığını doğruladılar.

ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi (NTSB) tarafından devam eden soruşturma kapsamında Apple’da yazılım mühendisi ve oyun geliştiricisi olan 38 yaşındaki Walter Huang’ın, 2018 yılında gerçekleşen kaza esnasında aracını durdurmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı tespit edildi.

‘Kısmi otomasyona sahip bir arabanız varsa, kendi kendine giden bir arabanız yoktur’:

Huang’ın hayatını kaybettiği kazada Tesla Model X otopilot modundaydı ve araç, güvenlik bariyerine çarpmadan hemen önce saatte 112 kilometre hızla ilerliyordu. Kaza esnasında hayatını kaybetmeden yazılım mühendisi, aldığı ağır darbeler ve yaralanmalar yüzünden kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

Konu hakkında açıklama yapan NTSB başkanı Robert Sumwalt, “Kısmi otomasyona sahip bir arabanız varsa, kendi kendine giden bir arabanız yoktur. Bu yüzden öyleymiş gibi yapmayın. Bu, sözde kendi kendine sürüş yapan modda sürüş yaparken uyumayacağınız anlamına gelir. Bir kitap okuyamaz, film veya TV şovu izleyemezsiniz. Kısa mesaj gönderemezsiniz ve video oyunları oynayamazsınız. Bu sürücünün tam olarak ne yaptığını bulduk” dedi.

NTSB yetkilileri, bu kazanın araştırılan diğer Tesla kazalarına çok benzediğini ve araba şirketlerini, hükümet yetkililerini ve iş verenleri dikkat dağınıklığından kaynaklanan kazaları önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdıklarını söyledi.

2016 yılında Florida’da meydana gelen ölümlü bir kazanın ardından Tesla’nın otopilotunu eleştiren NTSB, sürücü destek sistemlerinin dikkatsiz sürücüler tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçmek için şirketi uyarmıştı. Bu noktada Tesla verileri ise otopilot modunun, manuel sürüşten çok daha az kazaya sebebiyet verdiğini iddia ediyor.