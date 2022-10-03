Tesla, Kaç Adet Otomobil Sattığını Açıkladı - Ekim 2022

Elektrikli otomobil alanının lideri durumunda bulunan otomotiv devi Tesla, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde rekor satış rakamına ulaştı.

2019 yılında pandeminin başlangıcından bu yana otomotiv sektöründe genel olarak bir karmaşa durumu hakim. Firmalar arasında satın almalar ve işbirliği anlaşmaları duyurulurken, bir yandan da tedarik zincirindeki bozulmalar ve çip krizi gibi sorunlarla mücadele ediliyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden olan Tesla ise bu durumdan son çeyrekte hiç etkilenmemiş gibi duruyor. Yılın ikinci çeyreğini zayıf geçiren firma, yılın üçüncü çeyreğinde ise satış rekoru kırmayı başardı.

Tesla, 383 bin 830 adet otomobil satmayı başardı

Otomotiv devinin internet sitesinde yer alan rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 383 bin 830 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 18 bin 672 adedi Model S ve Model X satışlarından oluşurken, Model 3 ve Model Y satışları ise 325 bin 158 olarak açıklandı. Firmanın depolarında ise 20 bin otomobil bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Tesla’nın açıklamasına göre bu araçların teslimatı tamamlanmamış durumda. Raporda araçların dönem sonuna kadar varış noktalarına ulaştırılıp teslimatlarının tamamlanacağı belirtildi. Tesla ayrıca lojistik açısından yoğun olan bu dönemde teslimatları uygun fiyatla gerçekleştirmenin zorluğuna da değindi. Geçtiğimiz yıl da Elon Musk, Tesla çalışmalarından üretimi hızlandırmaktan vazgeçmelerini, onun yerine taşıma maliyetlerini minimize etmenin yollarını bulmaya odaklanmalarını söylemişti.

İki yıl boyunca her çeyrekte daha fazla satış yapmayı başaran Tesla, geçtiğimiz çeyrekte ise Şangay fabrikasında yaşanan ciddi Covid vakalarından sonra satış rakamlarında düşüş görmüştü. Şangay yeniden faaliyete geçerken Texas ve Berlin tesisleri de üretime başladı.

Elon Musk, Tesla’nın AI Day etkinliğinde 160 bin Tesla kullanıcısının artık tam otonom sürüş beta erişimine kavuştuğunu açıklamıştı.