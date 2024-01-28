Elon Musk, Tesla'nın yapay zekâ üzerine yapacağı devasa yatırımın büyüklüğünü gösterdi.

Her ne kadar son model elektrikli araçlarıyla kendisini tanısak da Tesla, yapay zekâ alanındaki büyük yatırımlarıyla da isminden sürekli söz ettiriyor. Bu alandaki en büyük projesi ise Dojo ismiyle bildiğimiz, şirketin tam otonom araç hedefine büyük katkı sağlaması hedeflenen süper bilgisayar.

Tesla araçlardan alınan videolar yoluyla makine öğrenimi gerçekleşen bu süper bilgisayar, geçtiğimiz yıl tanıtıldığında büyük bir heyecan yaratmıştı. Hâlihazırda standartları yukarıya çekmiş olan Dojo, Musk’ın söylediklerine bakarsak daha çok ileriye gidecek.

Dojo bilgisayarlarından biri 500 milyon dolar yatırımla Buffalo'da yapılacak. (Ama çok da bir şey değilmiş...)

Sawyer Merritt’in şu anda silinmiş gözüken paylaşımına cevap veren Musk, 500 milyon dolarlık harcamanın gerçekten de Dojo üzerine yapılacağını, fakat bunun düşünüldüğü kadar yüksek bir meblağ olmadığını dile getirdi. Bunu, Nvidia’nın H100 modellerinden 10 bin tanesine denk geldiğine dikkat çekerek söyledi.

Aynı paylaşımda Musk, Tesla’nın Nvidia donanımına bu miktardan çok daha fazlasını harcayacağını belirtti. Şu noktada yapay zekâ alanında rekabetçi kalabilmek için her yıl milyarlarca doların masaya konması gerektiğini de söyledi.

Fakat her şey Nvidia ile sonlanmış değil. Zira paylaşımın altında AMD çipleri alınıp alınmayacağı sorulunca Musk, buna da olumlu yanıt vermiş. Yani MI300 serisinden de sağlam bir sepet, Tesla bünyesine doğru yola çıkacak gibi görünüyor.

İlerleyen zamanda bu yatırımın Tesla için nasıl geri dönüş sağlayacağını göreceğiz. Şüphesiz Musk’ın yapay zekâ yatırımları büyüyerek ilerlemeye devam edecek.