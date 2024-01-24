Reuters'ın haberine göre Tesla, "Redwood" kod adlı bir araç geliştiriyor. İddiaya göre otomobil, 2025'te üretime girecek.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, şu anda 3, S, Y, X, Cybertruck ve Semi gibi araçlara sahipti. Ancak şirketin yakın zamanda yeni modelleri de tanıtması bekleniyordu. Bugün bu konuda bir gelişme yaşandı.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, “Redwood” kod adlı bir araç üzerinde çalışıyor. Bu otomobilin, 2025’te üretime gireceği de iddialar arasında.

Redwood, Tesla’nın yıllardır planladığı bütçe dostu model olabilir

Reuters’a göre yeni araç, kompakt bir crossover model olarak çıkacak. Ayrıca şirketin geçen yıl tedarikçilerine yeni model için talimat gönderdiği de gelen bilgiler arasında. İddia, otomobil üreticisinin haftalık 10 bin araç civarında üretim yapabileceğini söylüyor.

Redwood hakkında tüm bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Elon Musk, daha önce şirketin 25 bin dolarlık ucuz bir araç tanıtacağını defalarca söylemişti. İsmi belli olmayan; ancak sektörde Model 2 olarak adlandırılan bu aracın, 25 bin dolar seviyelerinde olması bekleniyordu. Bu şekilde Tesla, önündeki BYD gibi rakiplerle yarışarak ucuz elektrikli otomobil piyasasında da öne çıkabilecekti.

Redwood’un bu araç olma ihtimali var ama kesin konuşmak çok yanlış olur. Kaynaklar, yeni aracın fiyatıyla ilgili bir şey paylaşmadı.

Bunun dışında Musk, Mayıs 2023’teki bir şirket toplantısında yeni 2 modelden bahsetmişti. Ünlü milyarder, bu araçların yıllık toplamda 5 milyon satabileceğini iddia ederken “hem tasarımları hem de üretim teknikleriyle sektördeki mevcut olan her şeyin çok üstünde” olacağını öne sürmüştü. Redwood’un bu araçlardan biri olma ihtimali de var. Nasıl bir araç olacağını görmek için önümüzdeki yıla kadar beklememiz gerekecek.