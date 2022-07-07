Tesla İlk Kez Elektrikli Otomobil Satışında Tahtını Kaptırdı

Elektrikli otomobil devi Tesla, yıllar sonra ilk kez elektrikli otomobil satışında tahtını başka bir şirkete kaptırdı. Tesla'yı geçmeyi başaran şirket, Çin merkezli ve Warren Buffett destekli BYD oldu.

Elektrikli otomobil dönüşümünün öncüsü olan Tesla, tarihinin en büyük yenilgisine uğradı. Elektrikli otomobil sektöründe her geçen gün varlığını artıran Çin’in en büyük markası BYD, 2022’nin ilk yarısında satışlarda Tesla’yı arkasında bıraktı. Üstelik arada az buz da fark yoktu.

BYD tarafından paylaşılan verilere göre şirket, 2022’nin ilk 6 ayında toplam 641 bin 350 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Tesla’nın aynı dönemi kapsayan raporuysa şirketin 564 bin 743 satış yaptığını gösteriyordu. Paylaşılan veriler, BYD’nin şok eden yıldan yıla büyüme oranına da yer verdi.

Satışlarını bir yılda Tesla'dan kat kat daha fazla artırdı:

Verilere göre BYD, 2022’nin ilk 6 ayında, 2021’in ilk altı ayına göre %315 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi. BYD’nin küreseldeki en büyük rakibi olan Tesla’da ise bu artış oranı %46 ile sınırlı kaldı. Öte yandan bu satış oranları, iki şirketin elektrikli otomobillerinin birebir karşılaştırılabileceği anlamına gelmiyor.

BYD’nin birçok otomobil modeli, tamamen elektrikli otomobiller satan Tesla’nın aksine plug-in hibrit olarak satılıyor. Fakat Çin, bu otomobilleri de ‘0 emisyonlu’ otomobiller grubuna dahil ediyor. Tabi şirketin tam elektrikli otomobil modelleri de bulunuyor. Ayrıca BYD’nin tedarik zincirindeki güçlü konumu, şirketin Tesla’ya batarya satmaya başlaması tahminlerini de ortaya çıkarıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu tahminler, BYD’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Lian Yubo’nun açıklamasıyla kesinliğe kavuşmuştu. Yubo, BYD’nin ‘çok yakında’ Tesla’ya batarya satmaya başlayacağını bildirmişi.

BYD, ünlü yatırımcı Warren Buffett tarafından da destekleniyor.