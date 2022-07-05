Tesla'dan Elektrikli Otomobillerin Menzilini Artıracak Çözüm

Tesla, Almanya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, elektrikli otomobillerin menzilini artırmaya yarayan minik dorsesini gösterdi. Elektrikli arabaların arkasına bağlanan bu dorse, güneş enerjisini elektriğe çevirip, otomobile ekstra menzil sağlayacak.

Piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle sektörün seyrini değiştiren Tesla, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen "2022 IdeenExpo" etkinliklerinde boy gösterdi. Şirket, etkinlikler kapsamında en yeni teknolojilerinden elektrikli otomobil menzil genişletici dorsesini sergiledi. Bu dorse, elektrikli otomobiller için kritik bir önem arz edecek.

Elektrikli otomobillerin en önemli problemi, menzil uzunlukları. Şu an için istenen düzeyde olmayan bataryalar, araçların birkaç yüz kilometre yol gittikten sonra saatler boyunca istasyonda beklemesine neden oluyor. Ancak geliştirilen menzil genişletici, bu sorunun önüne geçecek gibi görünüyor. Zira elektrikli araç sahipleri, bu dorseyi kullanarak güneş enerjisinden faydalanıp, otomobillerini şarj edecekler.

Karşınızda, Tesla'nın güneş enerjisinden faydalanan menzil genişletme dorsesi

Yukarıdaki fotoğraf, henüz prototip aşamasında olan dorseyi gözler önüne seriyor. Açılabilen panellere sahip olan dorse, araç hem park hem de hareket halindeyken kullanılabilecek gibi görünüyor. Böylelikle elektrikli otomobilin istasyon aramasına gerek olmayacak. Çünkü güneş enerjisini elektriğe dönüştüren bu dorse, güneşin olduğu her yerde kullanılabilecek. Bu arada; dorsenin üzerindeki Starlink internet ekipmanını atlamayalım. Hatırlayanlarınız olacaktır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Starlink'in yeni bir yetki aldığını ve bu yetki ile hareket halindeki tüm araçlarda kullanılabilir olduğunu aktarmıştık.

Tesla'nın göstermiş olduğu dorse, elektrikli otomobillerin 'menzil' sorununa bir çözüm sunmuş olsa da bu çözüm pek de pratik değil. Zira birkaç yüz kilometre menzil kazanabilmek için aracın arkasına neredeyse bir araba büyüklüğünde bir dorse bağlamak, çoğu sürücünün tercih etmek istemeyeceği bir yöntem. Yine de Tesla, bu konuda alternatif çözümler üzerinde çalıştığını göstermiş oldu.