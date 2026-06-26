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Tesla Top, Forma ve Çorap Satmaya Başladı: Karşınızda Tesla FC

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Tesla, otomobillerinden sonra şimdi de futbol temalı ürünleriyle gündemde. Tesla FC adı verilen yeni koleksiyonda forma, futbol topu, şapka ve çorap yer alıyor. İşte Tesla'nın sınırlı üretim olarak satışa sunduğu koleksiyonun detayları ve fiyatları.

Tesla Top, Forma ve Çorap Satmaya Başladı: Karşınızda Tesla FC
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla denildiğinde akla ilk olarak elektrikli otomobiller, Cybertruck veya Optimus gibi projeler geliyor. Ancak şirket, zaman zaman otomobil dünyasının dışına çıkan sıra dışı ürünleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeni hamle ise futbol tutkunlarını hedef alıyor.

Şirket, resmî mağazasında Tesla FC adını verdiği yeni bir koleksiyon satışa sundu. İlk bakışta gerçek bir futbol kulübünün lisanslı ürünleri izlenimi veren seri; forma, futbol topu, snapback şapka ve çoraptan oluşuyor. Koleksiyonun tamamında Tesla'nın siyah ve altın renklerden oluşan yeni tasarım dili tercih edilmiş.

İçerikten Görseller

Tesla Top, Forma ve Çorap Satmaya Başladı: Karşınızda Tesla FC
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Tesla, bu kez futbol koleksiyonuyla karşımızda

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Tesla FC koleksiyonunun en dikkat çeken ürünü forma oldu. Siyah zemin üzerine altın renkli detaylarla hazırlanan formanın ön kısmında Tesla logosu, Gigafactory arması ve TSLA simgesi yer alıyor. Arka tarafta ise şirketin kuruluş yılına gönderme yapan "04" numarasıyla birlikte "Made on Earth by Humans" sloganı bulunuyor.

Özellikleri

Ürün Öne Çıkan Özellikler
Tesla FC Forma Siyah-altın tasarım, Gigafactory arması, TSLA simgesi, %100 polyester
Tesla FC Futbol Topu 5 numara, mat siyah kaplama, altın detaylar
Tesla FC Şapka Ayarlanabilir snapback tasarım, Tesla logosu
Tesla FC Çorap İki çift olarak satılıyor, Tesla logosu ve "est. 2004" detayı

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Koleksiyonun diğer parçaları da benzer tasarım anlayışını sürdürüyor. Futbol topu mat siyah yüzeyi ve altın detaylarıyla öne çıkarken, şapka ve çoraplarda da Tesla logoları ile markanın kuruluş yılına gönderme yapan detaylar kullanılmış. Şirket, ürünlerin tamamını resmî mağazası üzerinden sınırlı üretim olarak satışa sunuyor.

Fiyatlar da belli oldu

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Tesla FC koleksiyonunda yer alan ürünlerin fiyatları da açıklanmış durumda. Listenin en pahalı ürünü forma olurken, onu futbol topu takip ediyor. Şapka ve çorap ise koleksiyonun daha ulaşılabilir parçaları arasında yer alıyor.

Fiyatı

Ürün Fiyat
Tesla FC Forma 95 dolar
Tesla FC Futbol Topu 55 dolar
Tesla FC Şapka 35 dolar
Tesla FC Çorap 30 dolar

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Tesla'nın neden futbol temalı bir koleksiyon hazırladığına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak şirketin son yıllarda yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı markası olma yönünde adımlar attığı biliniyor. Tesla FC koleksiyonu da bu stratejinin en yeni örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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