Donald Trump'ın seçim kampanyasında önemli rol oynayan Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, seçim sonrası yükselişine devam ediyor.

ABD seçimlerinden bu yana Tesla, ABD borsalarındaki yükselişine devam ediyor. Donald Trump'ın başkan seçilmesinin, en önemli destekçilerinden olan Elon Musk'a faydalı olacağını düşünen yatırımcılar, Tesla hisselerine ciddi bir yatırım yapıyor. Bu durum, Tesla hisselerinin değerinin yüzde 30'dan fazla arttığını gösteriyor. Bugün firmanın değeri 1 trilyon doları aştı.

Uzmanlara göre Tesla hisselerindeki bu yükselişin nedeni büyük oranda Elon Musk'ın, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için milyonlarca dolar harcadığı seçim kampanyası. Musk bu süreçte her gün bir seçmene 1 milyon dolar vermek, X üzerinden kampanya gerçekleştirmek, kendi şirketleri olan SpaceX, The Boring Company ve Neuralink üzerinden destek vermek gibi hamleler yapmıştı.

Trump'ın hamleleri merak konusuydu

Aslında seçim süreci öncesinde Donald Trump'ın elektrikli araçlara karşı olan tutumu ve iklim değişikliğine karşı şüpheci yaklaşımı nedeniyle Musk'ın destek verip vermeyeceği bilinmiyordu. Yine de Musk, Trump'ın en büyük destekçisi oldu.

Öte yandan Tesla daha önce de 1 trilyon dolar değere ulaşmıştı. 2021 yılının Kasım ayında Tesla hisselerinin değeri 407 dolara ulaşmış ancak sonraki yıl yüzde 70 değer kaybetmişti. Firmanın hisselerinin yeniden toparlanmaya başlaması ise geçtiğimiz yılın bahar aylarını bulmuştu.

Donald Trump'ın görevi 2025 yılının Ocak ayında başlayacak. Trump'ın Musk'a kabinede yer vermesi bekleniyor.