Donald Trump'ın seçimi kazanması için 120 milyon dolar civarı para harcayan Elon Musk, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bu paranın katbekat fazlasını kazandı. Elon Musk'ın serveti, 300 milyar dolara yaklaştı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemlerde sadece ABD'de gerçekleştirilen seçimlerle gündemdeydi. Seçim sürecinin en başından beri Donald Trump'a açık destek veren Musk, bu süreçte kesinin ağzını da açtı. Yapılan araştırmalara göre Elon Musk, Donald Trump'ın kazanabilmesi için 120 milyon dolar civarında para harcadı.

Ancak bu durum, Donald Trump'ın seçimi kazanması ile bambaşka bir noktaya evrildi. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle ABD borsalarında yaşanan yükseliş, Elon Musk'ın servetine servet kattı. Bloomberg ve Forbes'in milyarderler endekslerine göre Elon Musk, sadece 24 saatte 20 milyar dolardan fazla para kazandı.

Elon Musk'ın net serveti 290 milyar dolara ulaştı

Yaşanan son gelişmelere göre Elon Musk'ın serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 290 milyar dolara ulaştı. Forbes Milyarderler Listesi'ndeki veriler ise Elon Musk'ın servetini 285,6 milyar dolar olarak gösteriyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 5 ismi: