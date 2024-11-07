Donald Trump'ın seçim zaferi, BTC ile ilgili tahminlerin coşmasına neden oldu. Bazı analistler, BTC fiyatının 4 yıl içerisinde yüzde 1900 civarı yükselip, 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyorlar. Peki bu oran neye göre veriliyor?

Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleri, şu an için en çok da kripto para yatırımcılarının işine geldi. Zira Bitcoin (BTC), Donald Trump'ın zaferiyle rekor tazeledi. Piyasaların nasıl yeşillendiğinden dün bahsetmiştik.

Ancak bunun aslında bir başlangıç olabileceğini düşünenler var. Çünkü Donald Trump, ikinci kez seçim kazandı. Geçmişle günümüzü kıyaslayan analistler ise BTC'nin 2028 yılına kadar 1,5 milyon dolar seviyelerine kadar ulaşabileceğini söylüyorlar. Peki neye dayanarak böyle bir tezi ortaya atabiliyorlar?

BTC, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yüzde 1900 yükseliş göstermişti

Yukarıdaki tablo, Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde BTC'nin fiyat grafiğini gösteriyor. Sizlerin de görebileceği üzere BTC, 2016-2020 yüzde 1900'ün üzerinde yükseliş göstermişti. İşte analistler, tam da buradan yola çıkarak BTC'nin 1,5 milyon dolar seviyelerine bile ulaşabileceğini söylüyorlar.

Günümüz koşullarına göre bu tutarın ütopik olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak imkânsız değil. Zira BTC'nin 1,5 milyon dolar seviyelerine ulaşması, bu kripto varlığın 28,5 trilyon dolarlık market hacmine sahip olması anlamına geliyor. Hükûmetler para bastıkça, yaşantımız dijitale kaydıkça böyle bir durumu belki de yaşarız. Bakalım 2028 yılına doğru BTC fiyatı kaç dolarlarda olacak...