Tesla Türkiye, uygun fiyatlı Model Y için fiyat sabitleme kampanyası başlattığını duyurdu. Dileyen vatandaşlar, ödemenin tamamını önceden yapıp, fiyat değişimlerinden etkilenmeyebilecekler.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki müşterileri ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yapılan açıklamada, firmanın fiyat sabitleme kampanyası başlattığı ifade edildi. Sadece giriş seviye Model Y için geçerli olan kampanya, Tesla'ya olan ilgiyi artırmayı başarabilir.

Bir Tesla Model Y sipariş etmek istediğiniz zaman, sipariş aşamasındayken 50 bin TL ödeme yapmanız gerekiyor. Geriye kalan tutar ise teslimat zamanı geldiğinde, o günün koşullarına göre yapılıyor. İşte Tesla Türkiye, tam da bununla ilgili bir adım attı. Dileyen vatandaşlar, ödemeyi şimdiden yaparak teslimat zamanı geldiğinde doğabilecek fiyat değişimlerinden etkilenmeyecekler.

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren'in açıklaması şöyle:

Tesla Türkiye talepleri dinlemeye devam ediyor.



Model Y RWD sipariş vermiş ve bugünden itibaren sipariş verecek tüm müşterilerimize fiyat sabitleme fırsatı sunuyoruz. Siparişiniz sonrası 72 saat içinde Tesla Türkiye ekibi sizlere ulaşacak, onayınız sonrası fiyatı sabitleyip kalan ödemeyi şimdiden yaparak teslimat tarihinize kadar potansiyel fiyat değişimlerinden etkilenmeyeceksiniz. (Fiyatları oluşturan vergi vb. kanuni değişimler hariç)

Yüzde 10 ÖTV dilimine giren Tesla Model Y, nispeten uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Hatta Tesla Model Y satışları, geçtiğimiz ay Togg T10X'i bile geride bıraktı. Şimdi duyurulan kampanya, daha fazla tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.