Tesla, Araçlardan Park Sensörünü Kaldırıyor: Peki Neden?

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün yaptığı bir açıklamada araçlarındaki park sensörlerini 2023 yılının başına kadar kaldıracağını açıkladı. Peki bu sensörler ne işe yarıyor ve neden kaldırılacak?

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak görülen Tesla, geçtiğimiz günlerde 2022’nin üçüncü çeyreğindeki satış rakamlarını açıklayarak yeni bir rekor kırdığını duyurmuştu. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da 1 milyon Tesla otomobili sürücü ve yolcuların yaralanmasına sebep olabileceği gerekçesiyle geri çağırılmıştı.

Şirketin bugün yaptığı açıklamadaysa ileride üretilecek araçlarında, günümüzde her araçta bulunan ultrasonik sensörlerin bulunmayacağı açıklandı. Peki bu sensörler ne işe yarıyor ve neden kaldırılacak?

Bu sensörlerin günümüzde her araçta hayati işlevleri var

Ultrasonik sensörler, günümüzde hemen hemen her araçta mevcut ve bu sensörlerin aslında birden fazla işlevi var. Bu sensörler araçlardaki park sensörleri, adaptif hız sabitleme, sürücü destek sistemleri, otomatik fren sistemleri gibi hayati sistemlerin aktif şekilde çalışmasında büyük bir rol oynuyor. Tesla yetkilileri ise bu aydan itibaren Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’daki pek çok Tesla modelinde bu sensörleri kaldıracağını açıkladı.

Bu sensörlerin ultrasonik ses dalgalarını kullanarak önünüzde ve arkanızdaki engelleri tespit etmenizi ve aracınızın güvenliğini arttırmanızı sağlıyor.

Peki bu sensörler neden kaldırılıyor?

Tesla’nın bu sensörleri kaldırması ilk başta “maliyetten kısma” hareketi gibi görünse de aslında durum öyle değil. Tesla mühendisleri, yeni geliştirdikleri ve test ettikleri sistem sayesinde ultrasonik ses sensörlerinin kullanıldığı tüm senaryolarda aracın kameralarını ve özel yazılımlarını kullanmak istediklerini açıkladı. Mühendislere göre bu yeni teknoloji “radar” sistemi eski moda sensörlerden çok daha hızlı bir şekilde nesneleri algılayıp aracın bilgisayarına bunları iletebiliyor. Bu milisaniyelik hızlar yüksek hızda seyrederken ya da acil durum anlarında hayat kurtarabilir.

Ancak tabii ki bu sistem her ne kadar test edilmiş olsa da ne kadar güvenilir olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok Tesla kullanıcısı, özelliklerinin işlevselliği hakkında kötü bir geçmişi olan Tesla’nın bu yeni radar sisteminde ilk etapta başarısız olacağını düşünüyor.

Tesla yetkilileri bu aydan itibaren üretilmeye başlayacak olan Model 3, Y, S ve X’in 2023 yılında yollara çıkacağını açıkladı.