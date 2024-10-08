Tesla, 700 km Menzilli Yeni Model 3 Satışa Sundu

Tesla, Birleşik Krallık'ta yepyeni bir Model 3 satışa sundu. Bu versiyon, 700 kilometrelik oldukça etkileyici bir menzile sahip.

Ülkemizde Model Y ile faaliyet gösteren Tesla, en çok tercih edilen araçlarından olan Model 3’te de düzenli olarak güncellemelere gidiyordu. Şimdi de şirket, Birleşik Krallık’taki ürünlerine yepyeni bir Model 3 versiyonu ekledi.

Yeni Tesla Model 3, “Long Range Real-Wheel Drive” adına sahip. İsminden de anlayabileceğimiz üzere uzun menzilli arkadan itişli bir versiyon. Menzili ise oldukça etkileyici.

Yeni Model 3 versiyonu, 701 km’ye varan menzil sunuyor

Versiyon, ülkede hâlihazırda bulunan Model 3’ün uzun menzilli bir varyantı olarak müşterilere sunuldu. Bu yüzden en çok dikkat çeken özelliği menzili. Öyle ki Tesla’nın aktardığına göre 701 kilometreye varan menzil sunabiliyor. Bataryası hakkında bir bilgi yok ancak Model Y'nin arkadan itişli uzun mesafe versiyonuyla aynı olabilir.

Bu da onu birçok rakibinin önüne taşıyor. Tesla Model 3, ABD’de 40-45 bin dolar civarlarında satılan bir araç. Yani öyle lüks bir otomobil değil. Ancak yeni modelin menzili, onu Mercedes-Benz EQS gibi üst seviye elektrikli modellerin yanına koyuyor.

Uzun menzilli yeni versiyonun ülkedeki fiyatı 44 bin 990 sterlin olarak açıklandı. Normalde satılan giriş seviye versiyonun 39 bin 990 sterlin olduğunu belirtelim. Dört tekerlekten çekişli versiyonun ise fiyatı daha da yukarda. Yeni Model 3, bunların arasına girmiş.