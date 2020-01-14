Bu yıl, ana seriden bağımsız bir yapım olarak vizyona girecek yeni Testere filmi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Filmin yapımcısı ve senaristi Chris Rock, Testere'ye biraz mizah eklediğini ancak beklenen vahşetin yine geri döneceğini açıkladı.

Testere serisi, daha ölümcül oyunlarla geri dönmeye hazırlanıyor. Kurbanlar, oyunu oynamak zorunda kalacak ve muhtemelen yine kaybedecekler. Filmin yapımcısı Chris Rock'ın serinin dokuzuncu filminde senaryoyu yazacağı ve oynayacağının duyurulmasından bu yana hayranlar arasında merak daha da artmıştı. Şimdi Rock, film hakkında ipuçları vermeye devam ediyor.

Komedyen, Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin basın toplantısında yeni korku filmi hakkında konuşmak ve neden seriye katılmak istediğini tartışmak için IGN'e konuştu. Chris Rock, yaptığı açıklamada filme mizah ekleyeceğini ancak korku, kan ve vahşetin geri döneceğini açıkça belirtti.

Testere serisine bir tutam mizah geliyor

Dizilere ve filmlere birkaç espri eklemenin büyük bir fark yaratabileceğini düşünen Rock, Testere hakkında şunları aktardı:

"Çoğu zaman bir filme gittiğimde veya bir TV dizisi izlediğimde, 'Vay canına, biliyor musunuz, iki espri büyük bir fark yaratırdı.' derim. Testere'yi seviyorum, ama neredeyse hiç mizahı yok. Bu yüzden, iyi bir yer, verimli bir temel gibi görünüyor... Bu arada, yeni Testere'yi kaba bir kurgu olarak gördüm. Testere hala Testere... kanlı, korkunç, ama bir tutam mizah var. Yenilemiyoruz, o Korkunç Bir Film değil, yine Testere."

Rock açıklamasında, Çığlık ve Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum gibi korku filmlerinin bir parodisi olan Shawn ve Marlon Wayans, Anna Faris ve Regina Hall'in oynadığı 2000 yapımı komedi Korkunç Bir Film'e atıfta bulunarak, beklenen korku ve kan unsurlarının yeni filmde geri döneceğini belirtiyor.

Chris Rock, filmde Jigsaw Killer'a bağlı suçları araştıran bir polis dedektifi olarak rol alacak ve Samuel L. Jackson'da Rock'ın oynadığı karakterin babasını canlandıracak. Yeni filmin merak faktörünü ön plana çıkararak gişede başarılı bir performans elde edeceği düşünülüyor. Ana seriden bağımsız bir yapım olan yeni Testere, 15 Mayıs 2020'de vizyona girecek ve 2017 yapımı Jigsaw'dan bu yana gelen ilk Testere filmi olacak.