2004 yılında başlayan ve milyonlarca hayran edinmeyi başaran Testere serisini yeniden canlandıracak olan Spiral filminden ilk fragman paylaşıldı. Filmin kadrosunda Chris Rock, Samuel L. Jackson ve Max Minghella gibi isimler yer alıyor.

Dünya çapında kendisine milyonlarca hayran çekmeyi başaran ünlü korku filmi serisi Testere’yi (Saw) yeniden canlandırmak isteyen Lionsgate, Spiral adını verdiği filmi için ilk fragmanı paylaştı.

Ülkemizde de 15 Mayıs’ta vizyona girecek olan Spiral’ın senaryosu, ayrıca filmde de izleyeceğimiz ünlü komedyen Chris Rock tarafından ele alındı. Filmin kadrosunda ise Samuel L. Jackson, Max Minghella ve Marisol Nichols gibi oyuncular alıyor.

Dokuzuncu Testere filminden ilk resmi fragman

Testere markası altında çıkacak dokuzuncu film olan Spiral’ın yönetmen koltuğunda daha önce Testere 2, Testere 3 ve Testere 4’ü de yöneten Darren Lynn Bousman oturuyor. Bousman, Testere 2’nin senaryosunu da kaleme almıştı. Dolayısıyla filmin başında, seriye hakim bir ismin oturduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Testere markası altında çıkan dokuzuncu film olacak olan Spiral, ayrıca 2017 yılında vizyona giren Jigsaw’dan sonra çıkacak ilk Testere filmi olacak. 2017 yılında çıkan ve 10 milyon dolar bütçeye sahip olan Jigsaw, oldukça olumsuz eleştiriler almasına rağmen dünya genelinde yaklaşık 103 milyon dolarlık bir gişe geliri elde etmeyi başarmıştı. Film, ayrıca ülkemizde de 277 bin kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

Çekimlerine ağustos ayında başlanan Spiral’ın, 2020 Ekim ayında vizyona girmesi planlanmıştı. Ancak hem filmin yaz film sezonunu açması için hem de aynı dönemde vizyona girecek olan Halloween Kills ile rekabetten kaçınmak için filmin vizyon tarihi öne çekildi.

Peki, sizin yeni filmden beklentileriniz neler? Sizce Spiral, Testere hayranlarını tatmin etmeye başarabilecek mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.