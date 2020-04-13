Thanos, Marvel Sinematik Evreni'ne Nasıl Geri Dönebilir?

Yenilmezler: Son Oyun filmiyle birlikte Marvel’ın büyük kötüsü Thanos’un mağlubiyetini izlemiş olsak da karakter, Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönebilir. Peki Thanos beyaz perdeye nasıl dönecek?

Marvel Sinematik Evreni (MCU), pek çok karaktere ev sahipliği yaptı. Bu karakterler arasında en popülerlerden biri de ilk 3 fazda ana kötü olan ve Josh Brolin tarafından canlandırılan Thanos olmuştu.

Marvel, artık yeni bir hikâye anlatmaya başlayacak. Şimdiye kadar izlediğimiz filmlerde Infinity Saga olarak adlandırılan film sona erdi. İnsanlar, Marvel’ın yeni büyük kötüsünü merak etse de Thanos geri dönebilir.

Thanos nasıl geri dönebilir?

Marvel Sinematik Evreni’nde Thanos’un geri dönebileceği pek çok farklı alternatif var. Bunların bir kısmında bildiğimiz Thanos’u görüyoruz; bir kısmındaysa gördüğümüz Thanos’lar daha önceki filmlerdeki Thanos değil. Farklı alternatifleri üç başlıkta toplayabiliriz:

1. The Eternals filmi, Thanos’un geçmişini inceleyebilir:

Yenilmezler filmlerinin saatlerce süremeyeceğini ve filmlerde kalabalık bir kahraman kadrosunun yer alacağını göz önüne alırsak Thanos’un hikâyesinin tamamen anlatılamamış olması oldukça normal. Eternals ise oldukça eski dönemlerden gelen bir kahraman ekibi. Celestialler tarafından yaratılan bu karakterler teknik olarak ölümsüz. Thanos da A’lars’ın çocuğu olarak biliniyor. A’lars da bir Eternal'dı. Thanos, teknik olarak mutasyonlu Eternal diyebileceğimiz deviantlardan birisi.

2. Alternatif gerçeklikte başka bir Thanos:

Marvel Sinematik Evreni’nin bir çoklu evrenin parçası olduğunu biliyoruz. MCU, bu olguyu başka filmlerinde de dile getirmiş olsa da konuya fazla eğilmedi. Yine de bu durum, gelecekte paralel evrenleri incelemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir sonraki Dr. Strange filmi, çoklu evreni inceleyecek. Loki, kendi dizisinde alternatif bir hâliyle karşımızda olacak. WandaVision dizisi de gelecek. Bu eserlerde anlatılacak hikâyeler Thanos ile bağlantılı olabilir.

3. Thanos ölümden dönebilir:

Thanos’u yeniden görmemiz için en zayıf ihtimallerden biriyse Deli Titan’ın ölümden geri dönmesi olarak gösteriliyor. Zaman yolculuğuyla Thanos, geçmişteki bir noktadan geri getirilebilir. Bu pek kolay değil ama Yenilmezler bunu yaptıysa başkaları da yapmaya başlayabilir.

Thanos’un geri dönmesini ister miydiniz? Yoksa karakter artık hikâyesini tamamladı mı? Marvel Sinematik Evreni’ne 6 Kasım’da Black Widow filmiyle geri döneceğiz. Ondan kısa süre sonra da The Eternals gelecek.