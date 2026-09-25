Warner Bros., 2027'de vizyona girecek yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'dan ilk görüntüleri bizlerle buluşturdu.

Dünyanın en çok sevilen serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek yeni film The Hunt for Gollum için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Filmin çekimleri şu sıralarda Yeni Zelanda’da gerçekleştiriliyordu. İşte bu çekimlerden hayranların heyecanını tavan yaptıracak paylaşımlar yapıldı.

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The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’dan ilk resmî görüntüler resmen bizlerle buluştu. Direkt olarak setten gelen görüntüler, filmde neler göreceğimize çok küçük de olsa bir bakış atmamızı sağlıyor. Warner Bros., Hobbit Günü kutlamaları kapsamında görselleri paylaştı.

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The Hunt for Gollum’dan ilk görseller

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Warner Bros’un Hobbit Günü’nü kutlamak amacıyla TikTok hesabı üzerinden paylaştığı 10 fotoğraflık seçki, hayranları doğrudan Shire’ın yeşil vadilerine götürüyor. Görsellerde sadece Shire'ın ikonik atmosferi değil, aynı zamanda kamera arkasındaki yoğun çalışma da dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda oturan Andy Serkis’in çekim aralarındaki hummalı çalışması ve kadroya yeni katılan yüzü taze Hobbit figüranları net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Setten sızdırılan ya da paylaşılan en heyecan verici kare şüphesiz Bag End’in o meşhur yeşil kapısının önünde duran Frodo karesi oldu. Yüzü kapıya dönük olan ve arkadan fotoğraflanan karaktere hayat veren ismin bizzat Elijah Wood olup olmadığı henüz resmî olarak doğrulanmış değil ancak çok büyük ihtimalle o olacak. Görselde sadece karakterin ikonik pelerini ve arkadan görünüşü yer alıyor.

Bununla birlikte film, kadro anlamında eski ve yeni kuşağı harmanlayan oldukça iddialı bir yapıyla geliyor. üçlemeden Andy Serkis (Gollum) ve Ian McKellen’ı (Gandalf) göreceğiz. Elijah Wood’u Frodo olarak görmemiz de muhtemel. Ayrıca Hobbit üçlemesinden tanıdığımız Lee Pace de Elf Kralı Thranduil olarak projede yer alıyor. Kadroda dikkat çeken en büyük değişiklik ise Viggo Mortensen yerine Aragorn rolünü üstlenen Jamie Dornan olacak. Kadroya yeni eklenen popüler isimler arasında Anya Taylor-Joy (Seren), Leo Woodall (Halvard) ve Kate Winslet (Marigol) var.

Temmuz ayında başlayan çekimler hız kesmeden devam ederken filmin vizyon tarihi de şimdiden belli. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.