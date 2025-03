15 Nisan itibarıyla adı Max olacak BluTV'de yayınlanacak olan The Last of Us'ın 2. sezon fragmanı yayımlandı.

Sevilen oyun uyarlaması The Last of Us dizisinin 2. sezonunun merakla beklenen yeni fragmanı yayımlandı.

Ülkemizde normal şartlarda BluTV'de yayınlanan fakat 15 Haziran itibarıyla Max olarak yayın hayatına devam edecek platform, 13 Nisan'da The Last of Us'ın 2. sezonunun lansmanına hazırlık yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayın tarihi netleşen dizinin 2. sezonuna dair gelen yeni fragman, yeni sezona dair ilk kez detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

The Last of Us 2. sezon fragmanı

The Last of Us'ın 2. sezonu tıpkı ilk oyunla ikinci oyun arasındaki zaman farkı gibi beş yıl sonrasında başlıyor ve Ellie henüz Joel'in onu kurtarmak için ne yaptığını bilmiyor. Öğrendiğinde ise elbette aralarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

HBO'dan Francesa Orsi geçtiğimiz günlerde The Last of Us'ın dört sezon süreceğine yönelik düşüncelerini aktarmıştı. The Last of Us Part 2'ye dayanan hikâyenin görünüşe göre tek bir sezonda anlatılmak yerine birden fazla sezona yayılması bekleniyor.

