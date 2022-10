HBO, heyecanla beklenen The Last of Us dizisinden ilk fragmanı paylaştı. Fragman, karakterlere ve dizide bizi nelerin beklediğine kısa da olsa bir bakış atmamızı sağladı.

Son zamanlarda tüm dünyada popüler olan oyunların film veya dizi olarak uyarlamalarında ciddi bir artış görülüyordu. İşte bunlardan biri de oyun sektörüne adını altın harflerle yazdıran popüler yapım The Last of Us’tı. HBO tarafından çekilen diziden yakın zamanda ise ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Şimdi de diziyle alakalı hayranların heyecanını tavan yaptıran bir gelişme yaşandı. HBO, resmi hesaplarından geçtiğimiz dakikalarda The Last of Us dizisinin ilk resmi fragmanını bizlerle buluşturdu. Yaklaşık iki dakikalık fragman, dizide bizi bekleyen şeylere kısa da olsa bir bakış atmamızı sağladı.

İşte The Last of Us fragmanı:

HBO, fragmanı oyunun geliştiricisi Naughty Dog tarafından düzenlenen The Last of Us günü sırasında paylaşırken dizi ile ilgili detay vermekten kaçındı. Platform, yaptığı açıklamada yalnızca yapımın 2023’te geleceğini belirtti; ancak bu zaten biliniyordu.

Diziden birçok sahneyi içeren fragman, oyundan tanıdığımız Joel ve Ellie karakterlerinin yanı sıra Joel’ın kızı Sarah, Bill gibi karakterleri de görmemizi sağladı. Ayrıca ‘Kurtarabildiğini kurtar’ ifadeleriyle yayınlanan video, enfekte olmuş ‘Clicker’ olarak adlandırılan yaratıkların da dizide nasıl görüneceğini gösterdi.

Neil Druckmann ve Craig Mazin tarafından HBO için yaratılan yapım, büyük bir salgının sonrasında Joel ve Ellie isimli karakterlerin yaşadıklarına odaklanacak. Dizi; Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Nick Offerman, Merle Dandridge, Anna Torv ve daha birçok ismi kadrosunda bulunduruyor.

Dizi, oyundan birçok sahneye hayat veriyor

Ek olarak HBO'nun paylaştığı fragman, dizinin The Last of Us oyunundan aşina olduğumuz birçok sahneye de yer vereceğini gösterdi. Yukarıdaki videodan fragmandaki bazı sahnelerin oyunla karşılaştırılmasını izleyebilirsiniz.