The Last of Us Part II'ye Olumsuz Yorum Bombardımanı

Naughty Dog’un uzun süredir beklenen oyunu The Last of Us Part II en sonunda çıktı ve çıkar çıkmaz da olumsuz yorum bombardımanına tutuldu. Oyunun Metacritic’teki kullanıcı puanı 3,3’e kadar düştü.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için son yılların en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II, yaşanan birçok gecikmenin ardından en nihayetinde yayınlandı. İlk olarak oyun basınından isimlere gönderilen ve oldukça olumlu yorumlarla karşılanan oyun, geçtiğimiz gün oyuncular için de yayınlandı. Metacritic’te “must-play” rozetini almayı başaran oyun iddialara göre içerisinde barındırdığı politik tema sebebiyle oyuncular tarafından düşük puan bombardımanına tutuldu. The Last of Us Part II puan bombardımanı Şu an bu içeriği yazdığımız an itibariyle Metacritic’te 22 bin 153 kullanıcı tarafından puanlanan oyun 3,3 puana sahip. Ayrıca oyuna gelen 10 binden fazla kullanıcı yorumunun 8 bin 340 tanesi olumsuz. Oyuna yapılan olumsuz yorumlarda oyunun “propaganda” olduğu, “politik” ögeler barındırdığı yönünde eleştiriler görülüyor. Özellikle bu tür yorumlarda odak noktasının oyundaki LGBT karakterler ve oyundaki işlenişleri olduğu görülüyor. Oyunun düşük puan bombardımanına tutulmasının sebeplerinden bir tanesi de henüz oyun çıkmadan oyunla ilgili ortaya çıkan bilgiler olabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda oyunun sonu da dâhil olmak üzere devasa bir sızıntı gerçekleşmişti. Oyunun çıkmasını bekleyen ve ortaya çıkan bu bilgileri gören hayranlar da oyunu olumsuz yorum bombardımanına tutmuş olabilir. Gelen olumsuz yorumlar arasında ikinci oyunun ilk oyunun kopyası olduğu, oyunda çok fazla sinamatik sahne olduğu ve oyundan çok film gibi hissettirdiği, senaryonun çok kötü olduğu ve geliştiricilerin bazı karakterlerin nasıl öldürmeye cüret ettiğine dair yorumlar da bulunuyor. İLGİLİ HABER Sony, The Last of Us Part II'den Ellie'nin Gitarını Oyunun Neredeyse 40 Katı Fiyatına Satışa Çıkardı Özellikle bazı konularda tartışma yaratan oyunların Metacritic’te olumsuz yorum bombardımanına tutulduğunu daha önce de görmüştük. Bunun örneklerinden bir tanesi de Riot Games’in çıkardığı VALORANT olmuştu. Tabii bu, The Last of Us Part II ile ilgili olarak gelen tüm yorumların nefret söylemleri sebebiyle olduğu anlamına da gelmiyor. Peki, siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak : https://www.thegamer.com/last-of-us-2-getting-review-bombed-for-alleged-political-views/

